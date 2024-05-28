https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных - РИА Новости, 28.05.2024
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных
Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:09
2024-05-28T15:09
2024-05-28T15:09
киев
игорь кириллов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - говорится в сообщении. CS - отравляющее вещество раздражающего действия. Белое, твердое, мало летучее кристаллическое вещество с запахом перца. Плохо растворяется в воде, умеренно в спирте, хорошо – в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние – аэрозоль. CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях – паралич дыхания, сердца и смерть.
https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных
Минобороны сообщило о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ
боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - говорится в сообщении.
CS - отравляющее вещество раздражающего действия. Белое, твердое, мало летучее кристаллическое вещество с запахом перца. Плохо растворяется в воде, умеренно в спирте, хорошо – в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние – аэрозоль. CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях – паралич дыхания, сердца и смерть.