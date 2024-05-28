https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html

Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных

Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных - РИА Новости, 28.05.2024

Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных

Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:09

2024-05-28T15:09

2024-05-28T15:09

киев

игорь кириллов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - говорится в сообщении. CS - отравляющее вещество раздражающего действия. Белое, твердое, мало летучее кристаллическое вещество с запахом перца. Плохо растворяется в воде, умеренно в спирте, хорошо – в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние – аэрозоль. CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях – паралич дыхания, сердца и смерть.

https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html

киев

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Варвара Скокшина

киев, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире