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Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных - РИА Новости, 28.05.2024
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15:09 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных - РИА Новости, 28.05.2024
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных
Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:09
2024-05-28T15:09
киев
игорь кириллов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - говорится в сообщении. CS - отравляющее вещество раздражающего действия. Белое, твердое, мало летучее кристаллическое вещество с запахом перца. Плохо растворяется в воде, умеренно в спирте, хорошо – в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние – аэрозоль. CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях – паралич дыхания, сердца и смерть.
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киев, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев применил гранаты с отравляющим веществом против российских военных

Минобороны сообщило о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев применил газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях", - говорится в сообщении.
CS - отравляющее вещество раздражающего действия. Белое, твердое, мало летучее кристаллическое вещество с запахом перца. Плохо растворяется в воде, умеренно в спирте, хорошо – в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние – аэрозоль. CS в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях – паралич дыхания, сердца и смерть.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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КиевИгорь КирилловВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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