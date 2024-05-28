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Госдума продлила до 2027 года меры господдержки малого книжного бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024
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16:24 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/gospodderzhka-1948941310.html
Госдума продлила до 2027 года меры господдержки малого книжного бизнеса
Госдума продлила до 2027 года меры господдержки малого книжного бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024
Госдума продлила до 2027 года меры господдержки малого книжного бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:24
2024-05-28T16:24
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Закон продлевает такую возможность до 31 декабря 2027 года включительно, то есть на три года. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внеся этот законопроект, первоначально предложили снять ограничение по сроку действия этой нормы, чтобы соответствующие субъекты МСП могли получать господдержку на постоянной основе. Однако профильный комитет Госдумы по МСП перед первым чтением обратил внимание, что в пояснительных материалах нет анализа оценки эффективности мер поддержки. Поэтому комитет предложил пока ограничиться 2027 годом с целью проведения подробного анализа в долгосрочной перспективе, что и было сделано в рамках второго чтения. При этом комитет согласен, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют о необходимости поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Госдума продлила до 2027 года меры господдержки малого книжного бизнеса

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПродажа книг
Продажа книг - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на три года действующие меры господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы.
По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.
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Закон продлевает такую возможность до 31 декабря 2027 года включительно, то есть на три года. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внеся этот законопроект, первоначально предложили снять ограничение по сроку действия этой нормы, чтобы соответствующие субъекты МСП могли получать господдержку на постоянной основе.
Однако профильный комитет Госдумы по МСП перед первым чтением обратил внимание, что в пояснительных материалах нет анализа оценки эффективности мер поддержки. Поэтому комитет предложил пока ограничиться 2027 годом с целью проведения подробного анализа в долгосрочной перспективе, что и было сделано в рамках второго чтения.
При этом комитет согласен, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют о необходимости поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов.
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Твой бизнесРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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