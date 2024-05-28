https://ria.ru/20240528/gosoboronzakaz-1948894209.html
Экспертный совет обсудил ценообразование и рентабельность гособоронзаказа
Экспертный совет обсудил ценообразование и рентабельность гособоронзаказа - РИА Новости, 28.05.2024
Экспертный совет обсудил ценообразование и рентабельность гособоронзаказа
Вопросы контрактации и рентабельности государственного оборонного заказа (ГОЗ) обсудили участники очередного заседания Экспертного совета по развитию финансовых РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:09
2024-05-28T14:09
2024-05-28T14:09
петр фрадков
россия
экономика
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Вопросы контрактации и рентабельности государственного оборонного заказа (ГОЗ) обсудили участники очередного заседания Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комитете Госдумы по промышленности и торговле, которое состоялось на площадке ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.Главой совета с момента его основания является председатель ПСБ, заместитель председателя Союза машиностроителей России Петр Фрадков."Государство сейчас делает акцент на новую экономику и повышение стабильности организаций ОПК, развитие прочной экономической и финансовой базы в долгосрочной перспективе, поэтому вопросы ценообразования и рентабельности госконтрактов выходят на первый план. Все обсуждения в рамках заседаний экспертного совета носят практический характер, а итоговые решения ложатся "на бумагу" - ряд наших инициатив был представлен на прошедшей 25 мая встрече президента России Владимира Путина с руководителями предприятий ОПК. Продолжим работу по системному сбору и анализу предложений для дальнейшего совершенствования механизмов повышения финансовой эффективности и стабильности предприятий ОПК", — цитирует пресс-служба Фрадкова.Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что помимо поиска новых правовых инструментов, необходимо мониторить правоприменительную практику ранее принятых законодательных и нормативных актов."Поскольку механизмы, которые должны были стимулировать снижение издержек предприятий и тем самым формировать источники для поддержки оборонщиков, работают не в полной мере", — приводит пресс-служба слова Гутенева.Фрадков отметил, что экспертный совет проводит постоянный мониторинг работы ОПК, в том числе по вопросам ценообразования и рентабельности госконтрактов.В заседании приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских предприятий, представители банков, институтов развития и госструктур. Участники дискуссии обсудили особенности государственного регулирования состава затрат на продукцию, поставляемую по ГОЗ, в отдельных отраслях, а также общие для ОПК проблемные вопросы. По итогам заседания экспертного совета сформулирован ряд проектов нормативно-правовых документов в сфере и ценообразования, и рентабельности контрактов в ГОЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр фрадков, россия, экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, Россия, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Вопросы контрактации и рентабельности государственного оборонного заказа (ГОЗ) обсудили участники очередного заседания Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комитете Госдумы по промышленности и торговле, которое состоялось на площадке ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Главой совета с момента его основания является председатель ПСБ, заместитель председателя Союза машиностроителей России Петр Фрадков
.
"Государство сейчас делает акцент на новую экономику и повышение стабильности организаций ОПК, развитие прочной экономической и финансовой базы в долгосрочной перспективе, поэтому вопросы ценообразования и рентабельности госконтрактов выходят на первый план. Все обсуждения в рамках заседаний экспертного совета носят практический характер, а итоговые решения ложатся "на бумагу" - ряд наших инициатив был представлен на прошедшей 25 мая встрече президента России Владимира Путина
с руководителями предприятий ОПК. Продолжим работу по системному сбору и анализу предложений для дальнейшего совершенствования механизмов повышения финансовой эффективности и стабильности предприятий ОПК", — цитирует пресс-служба Фрадкова.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев
в своем выступлении подчеркнул, что помимо поиска новых правовых инструментов, необходимо мониторить правоприменительную практику ранее принятых законодательных и нормативных актов.
"Поскольку механизмы, которые должны были стимулировать снижение издержек предприятий и тем самым формировать источники для поддержки оборонщиков, работают не в полной мере", — приводит пресс-служба слова Гутенева.
Фрадков отметил, что экспертный совет проводит постоянный мониторинг работы ОПК, в том числе по вопросам ценообразования и рентабельности госконтрактов.
В заседании приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских предприятий, представители банков, институтов развития и госструктур. Участники дискуссии обсудили особенности государственного регулирования состава затрат на продукцию, поставляемую по ГОЗ, в отдельных отраслях, а также общие для ОПК проблемные вопросы. По итогам заседания экспертного совета сформулирован ряд проектов нормативно-правовых документов в сфере и ценообразования, и рентабельности контрактов в ГОЗ.