https://ria.ru/20240528/gorlovka-1948816737.html

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 28.05.2024

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы

Здание школы получило повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр Иван Приходько в своем... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:43

2024-05-28T08:43

2024-05-28T09:03

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стирол

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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Здание школы получило повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание школы", - написал мэр. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате украинских обстрелов в Горловке ранены четверо сотрудников МЧС, которые попали под повторный обстрел во время тушения пожара, и один гражданский. Также сообщалось о ранении еще одной мирной жительницы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html

https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол