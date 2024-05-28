https://ria.ru/20240528/gorlovka-1948816737.html
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 28.05.2024
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр Иван Приходько в своем... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:43
2024-05-28T08:43
2024-05-28T09:03
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Здание школы получило повреждения в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание школы", - написал мэр. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате украинских обстрелов в Горловке ранены четверо сотрудников МЧС, которые попали под повторный обстрел во время тушения пожара, и один гражданский. Также сообщалось о ранении еще одной мирной жительницы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240527/obstrely-1948515073.html
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание школы