ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 101 снаряд, в том числе из танка
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области
Последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 27 мая по 7 районам региона был выпущен 101 снаряд, включая 6 танковых снарядов по окраине города Шебекино. Кроме того, в Ивнянском районе в поле обнаружена воронка от падения неустановленного боеприпаса. На месте отработали оперативные службы, уточнил Гладков. Также на область были атаки с использованием 25 беспилотников и 9 боеприпасов было спрошено с дронов. При атаке дрона в понедельник пострадала мирная жительница, она госпитализирована. Различные разрушения выявлены в 33 частных домовладениях, 6 многоквартирных домах, инфраструктурном объекте, двух АЗС и 42 транспортных средствах.
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино FPV-дроном атакована территория частного жилого домовладения... На въезде в город противник атаковал с помощью БПЛА самолетного типа... По окраине Шебекино выпущено 6 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попало село Нежеголь – зафиксировано 4 прилета... По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром – 5 неустановленных боеприпасов, по хутору Мухин – 5 танковых снарядов. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Белгородском районе из артиллерии и гранатомета в сумме 47 раз обстреляны села Журавлевка, Щетиновка, поселки Красный Хутор и Малиновка. Атаки дронов зафиксированы на территории МАПП "Нехотеевка" и над селом Красный Хутор. Три прилета установлено по хутору Старый Волоконовского района и 15 – по селу Богун-Городок Борисовского района. Также в Борисовском районе атакам нескольких дронов подверглись села Берёзовка, Цаповка, поселок Борисовка, территории Хотмыжского и Грузсчанского сельских поселений. Взрывные устройства с дронов ВСУ были сброшены в селе Старый Хутор Валуйского горокруга и Староселье Краснояружского района, добавил глава области.
"В Грайворонском городском округе в городе Грайворон беспилотником самолетного типа атакована автомобильная стоянка. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница… В селе Безымено противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Дроновка двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. В настоящий момент без света остаются абоненты села Дроновка. В соседних населенных пунктах электроснабжение восстановлено. По окраине села Козинка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Совхозный противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… Над хутором Масычево, поселками Горьковский и Хотмыжск системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
27 мая, 20:36