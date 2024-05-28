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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/gladkov-1948893688.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:07
2024-05-28T14:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 27 мая по 7 районам региона был выпущен 101 снаряд, включая 6 танковых снарядов по окраине города Шебекино. Кроме того, в Ивнянском районе в поле обнаружена воронка от падения неустановленного боеприпаса. На месте отработали оперативные службы, уточнил Гладков. Также на область были атаки с использованием 25 беспилотников и 9 боеприпасов было спрошено с дронов. При атаке дрона в понедельник пострадала мирная жительница, она госпитализирована. Различные разрушения выявлены в 33 частных домовладениях, 6 многоквартирных домах, инфраструктурном объекте, двух АЗС и 42 транспортных средствах. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино FPV-дроном атакована территория частного жилого домовладения... На въезде в город противник атаковал с помощью БПЛА самолетного типа... По окраине Шебекино выпущено 6 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попало село Нежеголь – зафиксировано 4 прилета... По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром – 5 неустановленных боеприпасов, по хутору Мухин – 5 танковых снарядов. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. По данным главы региона, в Белгородском районе из артиллерии и гранатомета в сумме 47 раз обстреляны села Журавлевка, Щетиновка, поселки Красный Хутор и Малиновка. Атаки дронов зафиксированы на территории МАПП "Нехотеевка" и над селом Красный Хутор. Три прилета установлено по хутору Старый Волоконовского района и 15 – по селу Богун-Городок Борисовского района. Также в Борисовском районе атакам нескольких дронов подверглись села Берёзовка, Цаповка, поселок Борисовка, территории Хотмыжского и Грузсчанского сельских поселений. Взрывные устройства с дронов ВСУ были сброшены в селе Старый Хутор Валуйского горокруга и Староселье Краснояружского района, добавил глава области. "В Грайворонском городском округе в городе Грайворон беспилотником самолетного типа атакована автомобильная стоянка. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница… В селе Безымено противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Дроновка двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. В настоящий момент без света остаются абоненты села Дроновка. В соседних населенных пунктах электроснабжение восстановлено. По окраине села Козинка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Совхозный противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… Над хутором Масычево, поселками Горьковский и Хотмыжск системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948648411.html
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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 101 снаряд, в том числе из танка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области
Последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 27 мая по 7 районам региона был выпущен 101 снаряд, включая 6 танковых снарядов по окраине города Шебекино. Кроме того, в Ивнянском районе в поле обнаружена воронка от падения неустановленного боеприпаса. На месте отработали оперативные службы, уточнил Гладков. Также на область были атаки с использованием 25 беспилотников и 9 боеприпасов было спрошено с дронов. При атаке дрона в понедельник пострадала мирная жительница, она госпитализирована. Различные разрушения выявлены в 33 частных домовладениях, 6 многоквартирных домах, инфраструктурном объекте, двух АЗС и 42 транспортных средствах.
Последствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
27 мая, 14:37
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино FPV-дроном атакована территория частного жилого домовладения... На въезде в город противник атаковал с помощью БПЛА самолетного типа... По окраине Шебекино выпущено 6 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попало село Нежеголь – зафиксировано 4 прилета... По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром – 5 неустановленных боеприпасов, по хутору Мухин – 5 танковых снарядов. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Белгородском районе из артиллерии и гранатомета в сумме 47 раз обстреляны села Журавлевка, Щетиновка, поселки Красный Хутор и Малиновка. Атаки дронов зафиксированы на территории МАПП "Нехотеевка" и над селом Красный Хутор. Три прилета установлено по хутору Старый Волоконовского района и 15 – по селу Богун-Городок Борисовского района. Также в Борисовском районе атакам нескольких дронов подверглись села Берёзовка, Цаповка, поселок Борисовка, территории Хотмыжского и Грузсчанского сельских поселений. Взрывные устройства с дронов ВСУ были сброшены в селе Старый Хутор Валуйского горокруга и Староселье Краснояружского района, добавил глава области.
"В Грайворонском городском округе в городе Грайворон беспилотником самолетного типа атакована автомобильная стоянка. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница… В селе Безымено противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Дроновка двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. В настоящий момент без света остаются абоненты села Дроновка. В соседних населенных пунктах электроснабжение восстановлено. По окраине села Козинка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Совхозный противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… Над хутором Масычево, поселками Горьковский и Хотмыжск системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Работа ПВО в небе над Белгородом
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
27 мая, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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