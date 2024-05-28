https://ria.ru/20240528/gladkov-1948893688.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около сотни снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:07

2024-05-28T14:07

2024-05-28T14:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка сотни снарядов, в том числе из танка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 27 мая по 7 районам региона был выпущен 101 снаряд, включая 6 танковых снарядов по окраине города Шебекино. Кроме того, в Ивнянском районе в поле обнаружена воронка от падения неустановленного боеприпаса. На месте отработали оперативные службы, уточнил Гладков. Также на область были атаки с использованием 25 беспилотников и 9 боеприпасов было спрошено с дронов. При атаке дрона в понедельник пострадала мирная жительница, она госпитализирована. Различные разрушения выявлены в 33 частных домовладениях, 6 многоквартирных домах, инфраструктурном объекте, двух АЗС и 42 транспортных средствах. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино FPV-дроном атакована территория частного жилого домовладения... На въезде в город противник атаковал с помощью БПЛА самолетного типа... По окраине Шебекино выпущено 6 танковых снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попало село Нежеголь – зафиксировано 4 прилета... По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром – 5 неустановленных боеприпасов, по хутору Мухин – 5 танковых снарядов. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. По данным главы региона, в Белгородском районе из артиллерии и гранатомета в сумме 47 раз обстреляны села Журавлевка, Щетиновка, поселки Красный Хутор и Малиновка. Атаки дронов зафиксированы на территории МАПП "Нехотеевка" и над селом Красный Хутор. Три прилета установлено по хутору Старый Волоконовского района и 15 – по селу Богун-Городок Борисовского района. Также в Борисовском районе атакам нескольких дронов подверглись села Берёзовка, Цаповка, поселок Борисовка, территории Хотмыжского и Грузсчанского сельских поселений. Взрывные устройства с дронов ВСУ были сброшены в селе Старый Хутор Валуйского горокруга и Староселье Краснояружского района, добавил глава области. "В Грайворонском городском округе в городе Грайворон беспилотником самолетного типа атакована автомобильная стоянка. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница… В селе Безымено противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Дроновка двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. В настоящий момент без света остаются абоненты села Дроновка. В соседних населенных пунктах электроснабжение восстановлено. По окраине села Козинка выпущено 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Совхозный противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… Над хутором Масычево, поселками Горьковский и Хотмыжск системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948648411.html

https://ria.ru/20240527/bpla-1948765033.html

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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина