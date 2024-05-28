https://ria.ru/20240528/gaza-1949017597.html

В Газу с 7 мая попали лишь три грузовика с медикаментами

В Газу с 7 мая попали лишь три грузовика с медикаментами - РИА Новости, 28.05.2024

В Газу с 7 мая попали лишь три грузовика с медикаментами

Лишь три грузовика с медикаментами от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смогли за период с 7 мая попасть в сектор Газа с территории Египта, еще 60... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:52

2024-05-28T22:52

2024-05-28T22:52

в мире

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египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лишь три грузовика с медикаментами от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смогли за период с 7 мая попасть в сектор Газа с территории Египта, еще 60 грузовиков не могут пока попасть в анклав, сообщил агентству Франс Пресс представитель ВОЗ на палестинских территориях Ричард Пеперкорн. "В настоящее время 60 грузовиков ВОЗ (в Египте) ожидают возможности попасть в Газу", - сказал Пеперкорн, добавив, что с 7 мая только три грузовика с медикаментами пересекли границу. Он подчеркнул Франс Пресс, что даже когда медицинская и иная помощь попадает в Газу, транспортировка и доставка грузов как на юг, так и на север анклава остается "очень затруднительной". Пеперкорн также добавил агентству, что из-за массовой миграции жителей три больницы в города Рафах перестали работать. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html

https://ria.ru/20240528/konflikt-1915630213.html

израиль

египет

рафах (провинция)

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году