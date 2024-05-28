https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html

Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией

Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией - РИА Новости, 28.05.2024

Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией

Вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас в социальной сети X назвала геноцидом, оккупацией и апартеидом события, происходящие... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:37

2024-05-28T15:37

2024-05-28T15:37

в мире

палестина

израиль

испания

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg

МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас в социальной сети X назвала геноцидом, оккупацией и апартеидом события, происходящие в Газе. "Сегодня мы поступаем справедливо по отношению к свободе палестинского народа, чувству большинства испанского общества и нашей приверженности международному праву. Признание палестинского государства - это шаг вперед, который должен послужить прекращению геноцида, оккупации и апартеида", - написала она. На прошлой неделе Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря". Этот лозунг, к примеру, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль. После атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на Западе усилилась тенденция по криминализации данного лозунга. Во вторник сообщалось, что Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства. МИД Израиля незамедлительно отозвал своих послов из этих стран для консультаций и объявил выговор послам этих европейских стран в Израиле. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/erdogan-1947755653.html

https://ria.ru/20240218/gaza-1928099279.html

палестина

израиль

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, испания, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году