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Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией - РИА Новости, 28.05.2024
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15:37 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией
Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией - РИА Новости, 28.05.2024
Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией
Вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас в социальной сети X назвала геноцидом, оккупацией и апартеидом события, происходящие... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:37
2024-05-28T15:37
в мире
палестина
израиль
испания
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас в социальной сети X назвала геноцидом, оккупацией и апартеидом события, происходящие в Газе. "Сегодня мы поступаем справедливо по отношению к свободе палестинского народа, чувству большинства испанского общества и нашей приверженности международному праву. Признание палестинского государства - это шаг вперед, который должен послужить прекращению геноцида, оккупации и апартеида", - написала она. На прошлой неделе Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря". Этот лозунг, к примеру, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль. После атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на Западе усилилась тенденция по криминализации данного лозунга. Во вторник сообщалось, что Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства. МИД Израиля незамедлительно отозвал своих послов из этих стран для консультаций и объявил выговор послам этих европейских стран в Израиле. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/erdogan-1947755653.html
https://ria.ru/20240218/gaza-1928099279.html
палестина
израиль
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в мире, палестина, израиль, испания, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Испания, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вице-премьер Испании назвала события в Газе геноцидом и оккупацией

Вице-премьер Испании Диас назвала события в Газе геноцидом и апартеидом

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер Испании и лидер левого коалиционного блока Sumar Йоланда Диас в социальной сети X назвала геноцидом, оккупацией и апартеидом события, происходящие в Газе.
"Сегодня мы поступаем справедливо по отношению к свободе палестинского народа, чувству большинства испанского общества и нашей приверженности международному праву. Признание палестинского государства - это шаг вперед, который должен послужить прекращению геноцида, оккупации и апартеида", - написала она.
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Эрдоган рассказал, когда прекратится резня в секторе Газа
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На прошлой неделе Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря". Этот лозунг, к примеру, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль. После атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на Западе усилилась тенденция по криминализации данного лозунга.
Во вторник сообщалось, что Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства. МИД Израиля незамедлительно отозвал своих послов из этих стран для консультаций и объявил выговор послам этих европейских стран в Израиле.
До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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В миреПалестинаИзраильИспанияЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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