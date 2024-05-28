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Фицо идет на поправку - РИА Новости, 28.05.2024
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13:35 28.05.2024 (обновлено: 13:38 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/fitso-1948885636.html
Фицо идет на поправку
Фицо идет на поправку - РИА Новости, 28.05.2024
Фицо идет на поправку
Состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо продолжает улучшаться, сообщили в больнице, куда политик в середине мая... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:35
2024-05-28T13:38
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо продолжает улучшаться, сообщили в больнице, куда политик в середине мая был доставлен с огнестрельными ранениями. "Состояние здоровья премьера понемногу улучшается", - говорится в заявлении больницы, распространенном во вторник. Медики выразили надежду, что позитивная динамика будет продолжаться. Ранее вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240524/fitso-1948243805.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо идет на поправку

Состояние здоровья премьера Словакии Фицо продолжает улучшаться

© AP Photo / Denes ErdosЗдание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице
Здание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Здание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо продолжает улучшаться, сообщили в больнице, куда политик в середине мая был доставлен с огнестрельными ранениями.
"Состояние здоровья премьера понемногу улучшается", - говорится в заявлении больницы, распространенном во вторник.
Университетская больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Вице-министр Словакии рассказал о прогнозе по состоянию Фицо
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Медики выразили надежду, что позитивная динамика будет продолжаться.
Ранее вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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