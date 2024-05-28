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Россия должна рассказывать о роли СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Россия должна рассказывать о роли СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
Россия должна рассказывать о роли СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Россия должна рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом, это ежедневная кропотливая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:00
2024-05-28T14:00
2024-05-28T14:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия должна рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом, это ежедневная кропотливая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Нам надо опять же делать свое дело. Нам надо нести эту правду. Это очень сложная ежедневная кропотливая работа. Нам надо рассказывать о том, что сделал советский народ. Ни один народ мира пока такого не делал, такого самопожертвования. И ни одна страна в мире, наверное, не теряла столько людей", - сказал он.Песков добавил, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор."Вот эти самые демографические ямы, о которых мы говорим, мы до сих пор платим цену за эту страшную войну", - сказал он.Он добавил, что лидеры стран Запада играют с огнем, незнание истории ведет к непониманию грозящих им опасностей, это относится и к возрождению фашизма.Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы"."Это чудовищная ситуация, с моей точки зрения, потому что, лишая своих людей знания об истории, они заведомо лишают своих людей понимания будущего и понимания тех опасностей, которые их народы могут ждать в будущем после возрождения того же фашизма в европейских странах, ультраправых и так далее и тому подобное. Не зная прошлого, ты не можешь оценить нынешние опасности. Поэтому они играют с огнем", - сказал Песков "Известиям".
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ссср, дмитрий песков, в мире
Россия, СССР, Дмитрий Песков, В мире
Россия должна рассказывать о роли СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Песков: Россия должна рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Россия должна рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом, это ежедневная кропотливая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"
.
"Нам надо опять же делать свое дело. Нам надо нести эту правду. Это очень сложная ежедневная кропотливая работа. Нам надо рассказывать о том, что сделал советский народ. Ни один народ мира пока такого не делал, такого самопожертвования. И ни одна страна в мире, наверное, не теряла столько людей", - сказал он.
Песков
добавил, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор.
"Вот эти самые демографические ямы, о которых мы говорим, мы до сих пор платим цену за эту страшную войну", - сказал он.
Он добавил, что лидеры стран Запада играют с огнем, незнание истории ведет к непониманию грозящих им опасностей, это относится и к возрождению фашизма.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
"Это чудовищная ситуация, с моей точки зрения, потому что, лишая своих людей знания об истории, они заведомо лишают своих людей понимания будущего и понимания тех опасностей, которые их народы могут ждать в будущем после возрождения того же фашизма в европейских странах, ультраправых и так далее и тому подобное. Не зная прошлого, ты не можешь оценить нынешние опасности. Поэтому они играют с огнем", - сказал Песков "Известиям".