Воробьеву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании в Подмосковье
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в центре фармацевтической разработки в селе Ангелово городского округа Красногорск
© Фото : Правительство Московской области
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в центре фармацевтической разработки в селе Ангелово городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Воробьев осмотрел опытно-промышленное производство, аналитическую лабораторию, а также пообщался с сотрудниками компании. Данный центр открылся в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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"Я хочу поблагодарить Вас за приглашение в современный R&D-Центр. В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. И, конечно, одно дело, когда ты только фасуешь тот или иной препарат, но совсем другое, когда задействуешь самые передовые технологии, внедряешь их. Я знаю, что и акционеры, и вся команда "Биннофарм Групп" настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он добавил, что власти региона считают своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и подготовки кадров.
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"У нас в Физтех-лицее и университете много одаренных детей, которые занимаются и биологией, и химией, всем, что сегодня находится на стыке с ИИ, исследованиями. Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей", - подчеркнул Воробьев.
По данным пресс-службы, в Центре расположены лаборатории фармацевтического анализа, фармацевтической технологии, где разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствуют уже существующие. В основном это антикоагулянты (препятствующие тромбообразованию), лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали. А также неврологические препараты и продукция для женского здоровья, которые можно будет найти в аптеках. Мощность лаборатории позволяет создавать 30-40 новых и доработанных видов препаратов в год.
Общая сумма инвестиций в развитие R&D-Центра до 2028 года оценивается в 16 миллиардов рублей.
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