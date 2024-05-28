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МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса - РИА Новости, 28.05.2024
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11:17 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/evropa-1948841907.html
МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса
МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса - РИА Новости, 28.05.2024
МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:17
2024-05-28T11:17
в мире
польша
белоруссия
ближний восток
радослав сикорский
дональд туск
александр лукашенко
евросоюз
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РИМ, 28 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву. Ранее премьер Польши Дональд Туск уже заявлял, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, свои слова он ничем не подтверждал. "Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу", - заявил глава МИД Польши. При этом никаких конкретных доказательств он не привел. Сикорский считает ситуацию с мигрантами "организованном нападении на Европейский союз". "Мне бы хотелось, чтобы наши западные коллеги поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, мечтающих о лучшей жизни. На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу", - утверждает он. Министр также заявил, что Женевская конвенция, призванная защищать права беженцев, была "задумана для применения к частным лицам", но "никогда не предназначалось для миллионов людей" "По другую сторону Средиземного моря проживает миллиард человек, которые предпочли бы жить здесь, а не там. Можем ли мы принять миллиард человек? Мы можем. Не существует личного права жить там, где вы хотите. Если бы оно было, нам не нужны были бы паспорта и визы", - сказал Сикорский. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявлял, что после схода снега на белорусской границе обнаружены тела мигрантов. Ситуацию он описывал как "ужас", а также заявлял о негодяях, "которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию".
https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html
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в мире, польша, белоруссия, ближний восток, радослав сикорский, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Ближний Восток, Радослав Сикорский, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз
МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса

Сикорский: Россия ответственна за отправку мигрантов из Эфиопии в Европу

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкМигранты, пересекшие Гибралтарский пролив в испанском порту Альхесирас
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив в испанском порту Альхесирас - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив в испанском порту Альхесирас. Архивное фото
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РИМ, 28 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву.
Ранее премьер Польши Дональд Туск уже заявлял, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, свои слова он ничем не подтверждал.
Мигранты прибывают на итальянский остров Лампедуза, 18 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе
19 сентября 2023, 10:22
"Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу", - заявил глава МИД Польши. При этом никаких конкретных доказательств он не привел.
Сикорский считает ситуацию с мигрантами "организованном нападении на Европейский союз". "Мне бы хотелось, чтобы наши западные коллеги поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, мечтающих о лучшей жизни. На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу", - утверждает он.
Министр также заявил, что Женевская конвенция, призванная защищать права беженцев, была "задумана для применения к частным лицам", но "никогда не предназначалось для миллионов людей"
"По другую сторону Средиземного моря проживает миллиард человек, которые предпочли бы жить здесь, а не там. Можем ли мы принять миллиард человек? Мы можем. Не существует личного права жить там, где вы хотите. Если бы оно было, нам не нужны были бы паспорта и визы", - сказал Сикорский.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявлял, что после схода снега на белорусской границе обнаружены тела мигрантов. Ситуацию он описывал как "ужас", а также заявлял о негодяях, "которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Захарова ответила Польше на обвинения в миграционном кризисе
19 сентября 2023, 11:36
 
В миреПольшаБелоруссияБлижний ВостокРадослав СикорскийДональд ТускАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
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