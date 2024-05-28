https://ria.ru/20240528/evropa-1948841907.html

МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса

МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса - РИА Новости, 28.05.2024

МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:17

2024-05-28T11:17

2024-05-28T11:17

в мире

польша

белоруссия

ближний восток

радослав сикорский

дональд туск

александр лукашенко

евросоюз

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РИМ, 28 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает в интервью итальянской газете Repubblica, что российские власти якобы ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву. Ранее премьер Польши Дональд Туск уже заявлял, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, свои слова он ничем не подтверждал. "Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу", - заявил глава МИД Польши. При этом никаких конкретных доказательств он не привел. Сикорский считает ситуацию с мигрантами "организованном нападении на Европейский союз". "Мне бы хотелось, чтобы наши западные коллеги поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, мечтающих о лучшей жизни. На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу", - утверждает он. Министр также заявил, что Женевская конвенция, призванная защищать права беженцев, была "задумана для применения к частным лицам", но "никогда не предназначалось для миллионов людей" "По другую сторону Средиземного моря проживает миллиард человек, которые предпочли бы жить здесь, а не там. Можем ли мы принять миллиард человек? Мы можем. Не существует личного права жить там, где вы хотите. Если бы оно было, нам не нужны были бы паспорта и визы", - сказал Сикорский. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию, а также о случаях обнаружения трупов беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявлял, что после схода снега на белорусской границе обнаружены тела мигрантов. Ситуацию он описывал как "ужас", а также заявлял о негодяях, "которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию".

https://ria.ru/20230919/migratsiya-1897134786.html

https://ria.ru/20230919/zakharova-1897155364.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, ближний восток, радослав сикорский, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз