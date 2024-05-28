https://ria.ru/20240528/elektrichestvo-1767659112.html

Чтобы не остаться без света: как подвести электричество к дому или участку

Подключение электричества к участку в 2024 году: куда и как подать заявку и провести свет к земельному участку

Чтобы не остаться без света: как подвести электричество к дому или участку

Любой участок, на котором планируется постройка частного дома, нуждается в подключении электричества. В этой области есть свои подводные камни, а потому у... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:36

2024-05-28T13:36

2024-05-28T13:36

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

электричество

жкх

россети

россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Любой участок, на котором планируется постройка частного дома, нуждается в подключении электричества. В этой области есть свои подводные камни, а потому у собственников нередко возникает много вопросов. О том, как законно провести свет к земельному участку и подключить расположенные на нем постройки к электросетям, куда подать заявку и сколько она рассматривается в 2024 году, — в материале РИА Новости. Как подключить электричество к земельному участкуПодключение света — обязательная процедура, необходимая, помимо прочего, чтобы местная администрация признала дом жилым. Это правило обусловлено п.12.Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47.Проведение электричества доступно как на участках с уже построенным домом, так и на территории без строений. Во втором случае коммуникацией можно пользоваться через счетчик в отдельно установленном металлическом ящике.Всего существует три категории надежности электропитания, которые определяются с учетом вида объекта. Самой распространенной является третья категория, которая и используется в частных домах. Перебои в таком подключении встречаются чаще, чем в первой и второй, но обычно проблемы быстро решаются специальными службами и установкой генераторов владельцами.Выбор электросетевой компанииПрежде чем начать подключение электричества, необходимо выяснить, к какой сетевой организации относится участок. По информации ФАС, для этого нужно обратиться в местный орган самоуправления с запросом на определение принадлежности объектов электросетевого хозяйства. Обычно эта процедура занимает до 15 дней, после чего владелец участка получает нужную информацию и может подавать заявление на подключение в ту сетевую организацию, чья инфраструктура находится ближе всего к границам объекта. При этом важно выбрать линию с подходящим напряжением.“Для частных домовладений лучше всего подходит вариант подключения к линии 0,4 кВ, для этого потребуется установка счетчика, провода и опор, если линия находится на удалении от дома. Возможно также подключиться к линиям 6 и 10 кВ, но для этого потребуется также установка трансформаторной подстанции”, — отмечает технический директор компании-производителя накопителей электроэнергии VOLTS Сергей Смирнов.Еще один более быстрый способ найти организацию — воспользоваться справочными интернет-ресурсами, например, в Москве или МО можно посмотреть интересующие объекты электросетевого хозяйства на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства, указав координаты и параметры технического присоединения. А порой нужную информацию можно найти на табличках непосредственно на столбах линии.Расчет мощности для домаВажный этап — определить, какая мощность необходима для строений, которые будут размещаться на присоединяемом к сети участке.“Это называется “расчетная мощность”, — рассказывает Сергей Смирнов. — Расчетная мощность считается как сумма произведений номинальных паспортных мощностей электроприборов на коэффициент спроса. Для определения коэффициентов спроса есть специальные формулы и таблицы. Этот расчет можно провести самостоятельно или доверить специалисту-проектировщику, если электроприборов много и есть мощные потребители вроде электрического котла отопления, электрической бани, бассейна и прочие”.От количества выбранных киловатт напрямую зависит стоимость подключения. Для того, чтобы примерно рассчитать данный показатель, необходимо составить перечень основных приборов и устройств, которые будут потреблять электроэнергию в доме, а затем суммировать то количество киловатт, которые они одновременно будут расходовать.Сколько киловатт подключатьКак правило, для бытовых нужд в частном доме достаточно 15 кВт (сюда входит электрическое отопление и водоснабжение, работы бытовой техники, освещение и др.). Рассчитать примерную необходимую мощность для жилого дома можно, например, при помощи онлайн-калькуляторов.“15 кВт достаточно в том случае, если электричество используется в том числе для нужд отопления, — отмечает директор по развитию по развитию Сервисной компании “Мой гектар” Олег Киреев. — Если пользоваться газом для отопления, то в среднем по статистике выходит до 2 кВт. Среднее значение для дома, использующего электричество в качестве отопления, — 5-6 кВт. Могут приходить большие счета за подключение электроэнергии”.Подача заявки на подключениеДля подключения электричества можно обратиться в местный орган самоуправления или воспользоваться информационным порталом. Чтобы процедура прошла успешно, нужно заранее подготовить документы, узнать сроки и стоимость услуги.Куда и как подавать заявкуЗаявку на подключение можно оставить в электронном виде на сайте той сетевой организации, которая владеет и занимается обслуживанием расположенных рядом с участком сетей. Например, на портале электросетевых услуг “Россети”, выбрав нужную область или край. В некоторые компании аналогичную заявку можно подать и через портал госуслуг.Также заявку вместе с необходимыми документами можно направить почтой или отнести лично, если есть возможность.Подготовка документовВ список документов для подачи заявки входят:Само заявление включает следующие сведения:Образец заявления можно посмотреть и скачать здесь. Как правило, на рассмотрение заявки уходит три рабочих дня. Если организации понадобятся дополнительные документы, она запросит их у гражданина.“Сетевая организация для осуществления процедуры технологического присоединения обеспечивает возможность использования таких документов в электронной форме. Заявитель - физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения и заключения договора подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью”, — говорит Марина Милованова, главный юрисконсульт ООО “Мариокс центр”.Заключение договораПросто подключить участок к расположенным рядом с ним электросетям не достаточно, это будет считаться самовольным подключением, которое наказывается по закону. Для того, чтобы энергетики приступили к работам, в результате выполнения которых гражданин сможет пользоваться электрической энергией на законных основаниях, необходимо заключить договор. В этом документе будут прописаны все аспекты взаимодействия организации и владельца участка.“Также стороны договора составляют акт об осуществлении технологического присоединения после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности”, — говорит Евгений Бобровский, юрист ООО “Мариокс центр”.Получение и выполнение технических условийВместе с договором на оказание услуг собственнику участка также высылается и перечень технических условий, которые нужно выполнить для присоединения к электросетям. Сюда включается все оборудование, которое будет располагаться после смонтированного энергетиками счетчика, а также перечень работ, которые должен сделать собственник к приезду специалистов. Некоторые пункты могут носить рекомендательный характер, а также в этом документе прописываются обязанности энергетиков относительно той части работ, которую они должны выполнить.Если гражданин согласен с представленным ему списком, он выполняет их и направляет в организацию соответствующее уведомление.Оплата квитанцииЕще один документ, который энергетики направляют собственнику участка перед тем, как приступить непосредственно к подключению — это квитанция на оплату. Представители ресурсоснабжающей организации не смогут приступить к работе до тех пор, пока владелец участка ее не оплатит. После того, как квитанция полностью оплачена, в течение нескольких месяцев (либо до полугода, если присоединение предполагает дополнительные строительные работы) участок должен быть подключен к электроэнергии.Дождаться окончания работПосле заключения договора проводятся работы по подключению, затем по их завершении необходимо уведомить поставщика услуг и составить акт о технологическом присоединении к электросетям. Для этого можно зайти на портал “Госуслуги” и заполнить заявку на выдачу документа о подключении к сетям.Подготовить акт должны бесплатно не более чем за 20 дней.Прием работыПосле того, как все необходимые манипуляции завершены, собственнику необходимо не только принять готовую работу, но и убедиться, что электроэнергия поступает без перебоев, и все мероприятия выполнены качественно. Энергетики, со своей стороны, проверяют, насколько заявитель выполнен технические условия присоединения (если результат подобной проверки отрицательный, собственнику может быть выдано предписание на устранение выявленных недостатков).В результате всех проверок должен быть подписан соответствующий акт о подключенииПодключениеФинальный этап — заключение договора с поставщиком электроэнергии, после чего собственник получит абонентский номер, сможет использовать электричество для своих целей и оплачивать его поставщику.Сколько стоит провести на участок электричествоС 1 июля 2022 года отменена льготная ставка, которая позволяла электрифицировать земельный участок за символическую сумму в 550 рублей (такая стоимость действовала для подключения до 15 кВт). С 1 июля 2022 года россияне должны оплачивать отдельно каждый киловатт необходимой им мощности (если она укладывается в пределы до 15 кВт), причем ставка каждый год увеличивается. Так, с 1 июля 2024 года она составит в среднем от 5 000 рублей за 1 кВт. Показатель может меняться в зависимости от региона подключения.Для льготных категорий граждан (например, ветеранов, малоимущих или многодетных семей, инвалидов и так далее) максимальная стоимость одного киловатта не должна превышать 1 000 рублей.На стоимость подключения также может повлиять и удаленность участка от ближайшей линии электропередач. Если она располагается дальше 300 (в черте города) или 500 (за его пределами) метров, подключение по-прежнему теоретически возможно, но оплачивать подведение линии к участку, скорее всего, собственнику придется самостоятельно.“Изменения в законодательстве, вступившие в 2022 году, сделали процесс электрификации для частных землевладельцев более затратным, — говорит Олег Киреев. — Альтернативным вариантом может стать коллективная электрификация, которая, как могу утверждать по опыту проекта “Мой гектар”, зачастую позволяет сделать процесс значительно дешевле для собственников”.Сроки подключенияЕсли раньше технологическое присоединение участка к электроснабжению предполагало срок от четырех месяцев до полугода, то с апреля 2021 года согласно постановлению Правительства РФ № 639 от 26.04.2021 этот срок сократился до 30 рабочих дней. Но в этом случае сокращенный период предполагает отсутствие возражений от владельцев соседних участков, которые находятся между линией электричества и домом заявителя. Кроме того, расстояние сети от дома должно быть не более 15 метров и класс напряжения не более 0,4 кВ."В иных ситуациях, когда требуется мощность до 670 кВт, срок может увеличиваться до 4 месяцев", — добавил Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ.За это время сетевая организация обеспечивает участок оборудованием и необходимыми постройками для подключения.Куда жаловаться на задержку сроков подключенияЕсли реальные сроки подключения заметно отличаются от заявленных, в первую очередь заявителю стоит обратиться в ту организацию, которая отвечает за данный процесс. Если положительного решения проблемы добиться таким способом не удастся, жалобу можно направить в Федеральную антимонопольную службу.Что делать в случае отказаОтказать в подключении могут по нескольким причинам:Если причина в удаленности объекта, то есть два варианта развития событий: оплатить дорогостоящие работы по устройству подстанции либо решать вопрос, например, за счет электрогенератора.Если участок с долгами, то в первую очередь необходимо погасить их и только после этого снова подавать заявку на подключение.Случай с неверно заполненной заявкой считается самым безобидным. Достаточно заново пересмотреть исходные данные об участке и заполнить заявку согласно правилам.Способы подключения электричества к участкуПодключить электричество можно двумя способами:По воздуху. Самый распространенный способ подключения с применением изолированного электрокабеля. По правилам он должен входить в дом на высоте не ниже 2,75 метра, при этом столб, который служит опорой для провода, должен быть на расстоянии не более 10 метров от объекта.Под землей. Для подключения чаще всего используется бронированный кабель с защитой в виде гофрированной трубы, которая кладется на глубине 0,8 метра. Такой способ более трудозатратный и к тому же требует дополнительной оплаты.Можно ли подключить электричество самостоятельноСамостоятельно подключаться к проходящей мимо участка линии электропередач не разрешается, эти работы должны выполнять исключительно представители той организации, в собственности которой находятся сети.В соответствии с пунктом 1 статьи 7.19 действующего Кодекса об административных правонарушениях, за самовольное подключение к электросетям положен штраф:“Также возможно применение ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном или особо крупном размере). При этом крупным размером считается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей”, — говорит Марина Милованова.Советы экспертов“При расчете необходимой максимальной мощности для дома при подаче заявки лучше закладывать некоторый запас на случай дальнейшего возможного расширения списка электроприборов или увеличения их мощностей, так как согласовать увеличение выделенной мощности в будущем может быть проблематично, — предупреждает Сергей Смирнов. — За технологическое присоединение заплатить придется один раз, но этот запас пригодится в случае, если через какое-то время будет решено, например, поставить баню с электрическим нагревом, зарядку для электромобиля или любое другое мощное устройство. В том случае, если объект сильно удален от существующих сетей и стоимость строительства линии очень высока, электрификацию можно организовать при помощи топливных генераторов либо возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветрогенераторы. В такой системе помимо источников потребуется использование накопителей энергии (аккумуляторов), так как энергия солнца и ветра присутствует не регулярно. Этот путь нельзя назвать бюджетным, но все же он может быть дешевле строительства линии в некоторых случаях”.“Обратите внимание, что основанием взыскания стоимости безучетно потребленной электроэнергии являются акт осмотра прибора учета и акт о неучтенном потреблении, составленные поставщиком электроэнергии. Чтобы акт о неучтенном потреблении был надлежащим доказательством в суде, контролеры должны при его составлении детализировать выявленные нарушения, перечислить неправомерные действия потребителя, которые привели к хищению электроэнергии, произвести фотофиксацию нарушений”, — говорит Евгений Бобровский.

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), электричество, жкх, россети, россия