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Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации - РИА Новости, 28.05.2024
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10:07 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/efimov-1948786001.html
Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации
Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации - РИА Новости, 28.05.2024
Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации
С начала реализации программы реновации более 150 тысяч москвичей стали владельцами новых благоустроенных квартир, рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:07
2024-05-28T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С начала реализации программы реновации более 150 тысяч москвичей стали владельцами новых благоустроенных квартир, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В рамках программы реновации около 27,7 тысячи жителей юго-восточного административного округа заключили договоры с городом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на востоке столицы новое жилье получили 19,8 тысячи горожан, на западе – 18,7 тысячи, на севере – 18 тысяч, на юго-западе – 16,9 тысячи.Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин обратил внимание, что предоставленные москвичам квартиры полностью готовы к заселению. Кроме того, для обеспечения жильем тех участников программы, которые только ожидают переезда, в Москве ведется строительство 224 новостроек, при этом в проектировании находятся еще 253 жилых дома.Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года, касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передано под заселение 59 новостроек, в новые дома переселено более 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что, начиная с 2024 года, под заселение по программе реновации передали 20 жилых комплексов.
https://ria.ru/20240527/proizvodstvo-1948261634.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С начала реализации программы реновации более 150 тысяч москвичей стали владельцами новых благоустроенных квартир, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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В рамках программы реновации около 27,7 тысячи жителей юго-восточного административного округа заключили договоры с городом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на востоке столицы новое жилье получили 19,8 тысячи горожан, на западе – 18,7 тысячи, на севере – 18 тысяч, на юго-западе – 16,9 тысячи.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин обратил внимание, что предоставленные москвичам квартиры полностью готовы к заселению. Кроме того, для обеспечения жильем тех участников программы, которые только ожидают переезда, в Москве ведется строительство 224 новостроек, при этом в проектировании находятся еще 253 жилых дома.
Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года, касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передано под заселение 59 новостроек, в новые дома переселено более 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что, начиная с 2024 года, под заселение по программе реновации передали 20 жилых комплексов.
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