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В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 28.05.2024
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07:44 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/dtp-1948814001.html
В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой
В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 28.05.2024
В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой
Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения легкового авто с выехавшим на встречную полосу большегрузом в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:44
2024-05-28T07:44
происшествия
авто
владивосток
хабаровск
уссурийск
volvo ab
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения легкового авто с выехавшим на встречную полосу большегрузом в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным полиции, сообщение о ДТП в районе 723 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток поступило в дежурную часть в 11.00 (4.00 мск). "Предварительно установлено, что водитель автомашины Volvo двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. Мужчина не справился с управлением, повредил леерное ограждение, после чего совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan Note. В результате ДТП травмы получил водитель, пассажирка и двое несовершеннолетних, находившихся в салоне легкового автомобиля. 36-летняя женщина доставлена в реанимацию. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ДПС работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. Прокуратура Надеждинского района организовала доследственную проверку по факту инцидента.
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происшествия, авто, владивосток, хабаровск, уссурийск, volvo ab
Происшествия, Авто, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Volvo AB, Специальная военная операция на Украине
В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой

В ДТП с большегрузом в Приморье пострадали четыре человека, в том числе дети

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения легкового авто с выехавшим на встречную полосу большегрузом в Приморье, сообщает краевая полиция.
По данным полиции, сообщение о ДТП в районе 723 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток поступило в дежурную часть в 11.00 (4.00 мск).
"Предварительно установлено, что водитель автомашины Volvo двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. Мужчина не справился с управлением, повредил леерное ограждение, после чего совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan Note. В результате ДТП травмы получил водитель, пассажирка и двое несовершеннолетних, находившихся в салоне легкового автомобиля. 36-летняя женщина доставлена в реанимацию. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ДПС работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. Прокуратура Надеждинского района организовала доследственную проверку по факту инцидента.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоВладивостокХабаровскУссурийскVolvo AB
 
 
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