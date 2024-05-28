https://ria.ru/20240528/dtp-1948814001.html

В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой

В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 28.05.2024

В Приморье большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения легкового авто с выехавшим на встречную полосу большегрузом в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:44

2024-05-28T07:44

2024-05-28T07:44

происшествия

авто

владивосток

хабаровск

уссурийск

volvo ab

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения легкового авто с выехавшим на встречную полосу большегрузом в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным полиции, сообщение о ДТП в районе 723 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток поступило в дежурную часть в 11.00 (4.00 мск). "Предварительно установлено, что водитель автомашины Volvo двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. Мужчина не справился с управлением, повредил леерное ограждение, после чего совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan Note. В результате ДТП травмы получил водитель, пассажирка и двое несовершеннолетних, находившихся в салоне легкового автомобиля. 36-летняя женщина доставлена в реанимацию. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ДПС работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. Прокуратура Надеждинского района организовала доследственную проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html

владивосток

хабаровск

уссурийск

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происшествия, авто, владивосток, хабаровск, уссурийск, volvo ab