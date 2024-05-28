https://ria.ru/20240528/drg-1948805101.html
В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России
В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России
Украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России, все эти... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:18
2024-05-28T03:18
2024-05-28T03:18
россия
фсб
курская область
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России, все эти попытки были предотвращены, противник понес существенные потери, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Наибольшая диверсионно-террористическая активность отмечалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации", - сказал Кулишов."В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В ходе боевых столкновений на государственной границе противник понес существенные потери в живой силе и военной технике", - добавил он.
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948804620.html
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россия, фсб, курская область, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, ФСБ, Курская область, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России
ФСБ: украинские ДРГ активнее всего пытались вторгнуться в РФ во время выборов