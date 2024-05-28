https://ria.ru/20240528/drg-1948805101.html

В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России

В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ отметили особую активность украинских ДРГ во время выборов в России

Украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России, все эти... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T03:18

2024-05-28T03:18

2024-05-28T03:18

россия

фсб

курская область

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России, все эти попытки были предотвращены, противник понес существенные потери, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Наибольшая диверсионно-террористическая активность отмечалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации", - сказал Кулишов."В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В ходе боевых столкновений на государственной границе противник понес существенные потери в живой силе и военной технике", - добавил он.

https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948804620.html

россия

курская область

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россия, фсб, курская область, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность