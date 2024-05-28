https://ria.ru/20240528/draka-1948829529.html

В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях

В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях - РИА Новости, 28.05.2024

В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях

Полиция возбудила дело о побоях после видео, где двое пермяков дерутся при детях, и один из мужчин метится кулаком в оппонента, но попадает по двухлетнему... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:23

2024-05-28T10:23

2024-05-28T10:25

происшествия

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело о побоях после видео, где двое пермяков дерутся при детях, и один из мужчин метится кулаком в оппонента, но попадает по двухлетнему ребенку, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ. Ранее ведомство при мониторинге социальных сетей обнаружило видео драки двух пермяков во дворе дома в Мотовилихинском районе города. Во время потасовки один из мужчин собрался ударить оппонента, на руках которого сидит ребенок, но, промахнувшись, попал по малолетнему. После появления видео ведомство начало проверку, к проверочным мероприятиям приступил и региональный следком. По данным краевого СК РФ, при конфликте мужчина также толкнул ходившего рядом мальчика, который пытался заступиться за отца. Полиция в настоящее время установила, что между сожителем и сожительницей в Мотовилихинском районе Перми произошла ссора. В нее вмешался 39-летний мужчина. Размолвка переросла в драку, во время которой удар кулаком был нанесен двухлетнему ребенку. После потасовки за медпомощью никто не обращался. "Дознанием возбуждено уголовное дело по ст. 116 "Побои" УК РФ. Расследование продолжается. По факту нанесения удара малолетнему проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/draka-1947889103.html

https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)