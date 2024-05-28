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В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях - РИА Новости, 28.05.2024
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10:23 28.05.2024 (обновлено: 10:25 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/draka-1948829529.html
В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях
В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях - РИА Новости, 28.05.2024
В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях
Полиция возбудила дело о побоях после видео, где двое пермяков дерутся при детях, и один из мужчин метится кулаком в оппонента, но попадает по двухлетнему... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:23
2024-05-28T10:25
происшествия
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело о побоях после видео, где двое пермяков дерутся при детях, и один из мужчин метится кулаком в оппонента, но попадает по двухлетнему ребенку, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ. Ранее ведомство при мониторинге социальных сетей обнаружило видео драки двух пермяков во дворе дома в Мотовилихинском районе города. Во время потасовки один из мужчин собрался ударить оппонента, на руках которого сидит ребенок, но, промахнувшись, попал по малолетнему. После появления видео ведомство начало проверку, к проверочным мероприятиям приступил и региональный следком. По данным краевого СК РФ, при конфликте мужчина также толкнул ходившего рядом мальчика, который пытался заступиться за отца. Полиция в настоящее время установила, что между сожителем и сожительницей в Мотовилихинском районе Перми произошла ссора. В нее вмешался 39-летний мужчина. Размолвка переросла в драку, во время которой удар кулаком был нанесен двухлетнему ребенку. После потасовки за медпомощью никто не обращался. "Дознанием возбуждено уголовное дело по ст. 116 "Побои" УК РФ. Расследование продолжается. По факту нанесения удара малолетнему проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/draka-1947889103.html
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми возбудили дело после видео с дракой при детях

Полиция завела дело после видео, на котором двое мужчин устроили драку при детях

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, на котором видно, как двое мужчин дерутся при детях в Перми
Кадр видео, на котором видно, как двое мужчин дерутся при детях в Перми
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, на котором видно, как двое мужчин дерутся при детях в Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Полиция возбудила дело о побоях после видео, где двое пермяков дерутся при детях, и один из мужчин метится кулаком в оппонента, но попадает по двухлетнему ребенку, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ.
Ранее ведомство при мониторинге социальных сетей обнаружило видео драки двух пермяков во дворе дома в Мотовилихинском районе города. Во время потасовки один из мужчин собрался ударить оппонента, на руках которого сидит ребенок, но, промахнувшись, попал по малолетнему. После появления видео ведомство начало проверку, к проверочным мероприятиям приступил и региональный следком. По данным краевого СК РФ, при конфликте мужчина также толкнул ходившего рядом мальчика, который пытался заступиться за отца.
Участники массовой драки в Симферополе. Кадр видео очевидца
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
23 мая, 14:09
Полиция в настоящее время установила, что между сожителем и сожительницей в Мотовилихинском районе Перми произошла ссора. В нее вмешался 39-летний мужчина. Размолвка переросла в драку, во время которой удар кулаком был нанесен двухлетнему ребенку. После потасовки за медпомощью никто не обращался.
"Дознанием возбуждено уголовное дело по ст. 116 "Побои" УК РФ. Расследование продолжается. По факту нанесения удара малолетнему проводится проверка", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Пермском крае начали проверку после драки между девочками-подростками
1 октября 2023, 14:02
 
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