https://ria.ru/20240528/donetsk-1948876645.html

Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка

Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2024

Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка

Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:03

2024-05-28T13:03

2024-05-28T13:03

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756559814_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_6b04d8a0a03816e1656ea9c0408e3fa3.jpg

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Мэр города Алексей Кулемзин при этом уточнил в своем Telegram-канале, что в Кировском районе Донецка украинские беспилотники "совершили серию сбросов взрывоопасных предметов на улице Бирюзова".

https://ria.ru/20240528/pushilin-1948842281.html

кировский район

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины