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Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2024
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Мэр города Алексей Кулемзин при этом уточнил в своем Telegram-канале, что в Кировском районе Донецка украинские беспилотники "совершили серию сбросов взрывоопасных предметов на улице Бирюзова".
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпасы на Кировский район Донецка с беспилотника