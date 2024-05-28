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Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/donetsk-1948876645.html
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2024
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Мэр города Алексей Кулемзин при этом уточнил в своем Telegram-канале, что в Кировском районе Донецка украинские беспилотники "совершили серию сбросов взрывоопасных предметов на улице Бирюзова".
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кировский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка

ВСУ сбросили боеприпасы на Кировский район Донецка с беспилотника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва
Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район в юго-западной части Донецка, сбросив боеприпасы, количество и последствия не уточняются, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:30 – город Донецк (Кировский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Мэр города Алексей Кулемзин при этом уточнил в своем Telegram-канале, что в Кировском районе Донецка украинские беспилотники "совершили серию сбросов взрывоопасных предметов на улице Бирюзова".
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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