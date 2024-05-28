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Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне
Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне - РИА Новости, 28.05.2024
Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне
Три дома по программе реновации построят в московском районе Царицыно, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:30
2024-05-28T12:30
2024-05-28T12:30
жилье
москва
юлиана княжевская
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три дома по программе реновации построят в московском районе Царицыно, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно. Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, всего в Южном округе Москвы в программу реновации включено 378 домов, в которых проживает около 82,3 тысячи жителей. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://realty.ria.ru/20240112/sobyanin-1920955446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Жилье, Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы