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Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне - РИА Новости, 28.05.2024
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12:30 28.05.2024
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Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне
Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне - РИА Новости, 28.05.2024
Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне
Три дома по программе реновации построят в московском районе Царицыно, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:30
2024-05-28T12:30
жилье
москва
юлиана княжевская
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три дома по программе реновации построят в московском районе Царицыно, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно. Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, всего в Южном округе Москвы в программу реновации включено 378 домов, в которых проживает около 82,3 тысячи жителей. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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жилье, москва, юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Жилье, Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы

Княжевская: три дома по программе реновации построят в Царицыне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Строительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Три дома по программе реновации построят в московском районе Царицыно, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«
"Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для возведения трех домов по программе реновации в районе Царицыно. Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на улице Ереванская, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как уточняется в сообщении, всего в Южном округе Москвы в программу реновации включено 378 домов, в которых проживает около 82,3 тысячи жителей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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ЖильеМоскваЮлиана КняжевскаяМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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