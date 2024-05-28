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Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
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21:56 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/detsady-1949008448.html
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии
Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:56
2024-05-28T21:56
россия
владимир путин
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Путин обратил внимание на продолжительность жизни, которая в Ингушетии выше, чем в других регионах страны. "Но отсюда и вопросы возникают - количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Так понимаю, что это один из острых вопросов", - сказал президент.
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россия
республика ингушетия
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россия, владимир путин, общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Россия, Владимир Путин, Общество, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии

Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Ингушетии М. Калиматовым
Президент Владимир Путин встретился с главой Ингушетии М. Калиматовым
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с главой Ингушетии М. Калиматовым
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах.
Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Путин обратил внимание на продолжительность жизни, которая в Ингушетии выше, чем в других регионах страны.
"Но отсюда и вопросы возникают - количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Так понимаю, что это один из острых вопросов", - сказал президент.
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РоссияВладимир ПутинОбществоРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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