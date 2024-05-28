https://ria.ru/20240528/detsady-1949008448.html
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии
Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:56
2024-05-28T21:56
2024-05-28T21:56
россия
владимир путин
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949008253_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_539e6e692642b38a8db4dae3906fddb4.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Путин обратил внимание на продолжительность жизни, которая в Ингушетии выше, чем в других регионах страны. "Но отсюда и вопросы возникают - количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Так понимаю, что это один из острых вопросов", - сказал президент.
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949008253_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a99c5178a36ad5c20e6f2e586c1e9bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Россия, Владимир Путин, Общество, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии
Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах.
Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Путин обратил внимание на продолжительность жизни, которая в Ингушетии выше, чем в других регионах страны.
"Но отсюда и вопросы возникают - количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Так понимаю, что это один из острых вопросов", - сказал президент.