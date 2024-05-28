https://ria.ru/20240528/detsady-1949008448.html

Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии

Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии - РИА Новости, 28.05.2024

Путин назвал один из острых вопросов для Ингушетии

Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:56

2024-05-28T21:56

2024-05-28T21:56

россия

владимир путин

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из острых вопросов для Ингушетии места в детских садах. Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Путин обратил внимание на продолжительность жизни, которая в Ингушетии выше, чем в других регионах страны. "Но отсюда и вопросы возникают - количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Так понимаю, что это один из острых вопросов", - сказал президент.

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

россия

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов