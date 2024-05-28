https://ria.ru/20240528/deti-1948974689.html

Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО

Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО - РИА Новости, 28.05.2024

Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО

Посольство РФ рассчитывает, что Аргентина дистанцируется от политизации вопроса об эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, сообщил журналистам посол РФ... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:26

2024-05-28T18:26

2024-05-28T18:26

специальная военная операция на украине

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дмитрий феоктистов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает, что Аргентина дистанцируется от политизации вопроса об эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. "Обратили внимание на публикации СМИ о пребывании в Буэнос-Айресе уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук. Сообщается, что она провела встречи с представителями правительства, нацконгресса и местных НПО с целью вовлечь Аргентину в "международную коалицию для возвращения украинских детей"", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что после начала специальной военной операции режимом Зеленского при активной поддержке со стороны западных стран была развернута беспрецедентная пропагандистская кампания по сбору доказательств якобы "российских преступлений". Усилия России по эвакуации несовершеннолетних из районов боевых действий (Россия приняла 4,8 миллиона жителей Украины и Донбасса, из которых более 700 тысяч - дети) квалифицируются ими как "похищения". "Детская тема активно используется для дискредитации Российской Федерации и ее руководства", - сказал посол. "На самом деле, о судьбе каждого вывезенного из-под украинских артиллерийских обстрелов ребенка все известно, препятствий для воссоединения спасенных с родственниками нет. Это можно сделать, обратившись в адрес уполномоченного при президенте России по правам ребенка или в официальные структуры Украины, которые передают информацию в российские государственные органы. По мере необходимости к процессу подключаются посредники", - отметил Феоктистов. Он добавил, что за время проведения СВО Россия способствовала воссоединению 70 семей. "Рассматриваем действия киевского режима по созданию очередной антироссийской "коалиции" как чистой воды провокацию, для которой выбрана тема, никого не оставляющая равнодушным. Рассчитываем, что Аргентина, которая традиционно гордится своими правочеловеческими стандартами, решительно дистанцируется от бессовестной политизации этого чувствительного вопроса", - подчеркнул Феоктистов.

https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html

https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, аргентина, дмитрий феоктистов