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Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/deti-1948974689.html
Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО
Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО - РИА Новости, 28.05.2024
Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО
Посольство РФ рассчитывает, что Аргентина дистанцируется от политизации вопроса об эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, сообщил журналистам посол РФ... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:26
2024-05-28T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
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аргентина
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает, что Аргентина дистанцируется от политизации вопроса об эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. "Обратили внимание на публикации СМИ о пребывании в Буэнос-Айресе уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук. Сообщается, что она провела встречи с представителями правительства, нацконгресса и местных НПО с целью вовлечь Аргентину в "международную коалицию для возвращения украинских детей"", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что после начала специальной военной операции режимом Зеленского при активной поддержке со стороны западных стран была развернута беспрецедентная пропагандистская кампания по сбору доказательств якобы "российских преступлений". Усилия России по эвакуации несовершеннолетних из районов боевых действий (Россия приняла 4,8 миллиона жителей Украины и Донбасса, из которых более 700 тысяч - дети) квалифицируются ими как "похищения". "Детская тема активно используется для дискредитации Российской Федерации и ее руководства", - сказал посол. "На самом деле, о судьбе каждого вывезенного из-под украинских артиллерийских обстрелов ребенка все известно, препятствий для воссоединения спасенных с родственниками нет. Это можно сделать, обратившись в адрес уполномоченного при президенте России по правам ребенка или в официальные структуры Украины, которые передают информацию в российские государственные органы. По мере необходимости к процессу подключаются посредники", - отметил Феоктистов. Он добавил, что за время проведения СВО Россия способствовала воссоединению 70 семей. "Рассматриваем действия киевского режима по созданию очередной антироссийской "коалиции" как чистой воды провокацию, для которой выбрана тема, никого не оставляющая равнодушным. Рассчитываем, что Аргентина, которая традиционно гордится своими правочеловеческими стандартами, решительно дистанцируется от бессовестной политизации этого чувствительного вопроса", - подчеркнул Феоктистов.
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
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в мире, россия, украина, аргентина, дмитрий феоктистов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Аргентина, Дмитрий Феоктистов
Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны СВО

Посол РФ надеется, что Аргентина не будет политизировать помощь спасенным детям

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает, что Аргентина дистанцируется от политизации вопроса об эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"Обратили внимание на публикации СМИ о пребывании в Буэнос-Айресе уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук. Сообщается, что она провела встречи с представителями правительства, нацконгресса и местных НПО с целью вовлечь Аргентину в "международную коалицию для возвращения украинских детей"", - заявил дипломат.
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Он подчеркнул, что после начала специальной военной операции режимом Зеленского при активной поддержке со стороны западных стран была развернута беспрецедентная пропагандистская кампания по сбору доказательств якобы "российских преступлений". Усилия России по эвакуации несовершеннолетних из районов боевых действий (Россия приняла 4,8 миллиона жителей Украины и Донбасса, из которых более 700 тысяч - дети) квалифицируются ими как "похищения".
"Детская тема активно используется для дискредитации Российской Федерации и ее руководства", - сказал посол.
«
"На самом деле, о судьбе каждого вывезенного из-под украинских артиллерийских обстрелов ребенка все известно, препятствий для воссоединения спасенных с родственниками нет. Это можно сделать, обратившись в адрес уполномоченного при президенте России по правам ребенка или в официальные структуры Украины, которые передают информацию в российские государственные органы. По мере необходимости к процессу подключаются посредники", - отметил Феоктистов.
Он добавил, что за время проведения СВО Россия способствовала воссоединению 70 семей.
"Рассматриваем действия киевского режима по созданию очередной антироссийской "коалиции" как чистой воды провокацию, для которой выбрана тема, никого не оставляющая равнодушным. Рассчитываем, что Аргентина, которая традиционно гордится своими правочеловеческими стандартами, решительно дистанцируется от бессовестной политизации этого чувствительного вопроса", - подчеркнул Феоктистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАргентинаДмитрий Феоктистов
 
 
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