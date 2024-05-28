https://ria.ru/20240528/deputatsheremet-1948802204.html

Депутат обвинил Байдена в оскорблении исторической памяти народов СССР

Депутат обвинил Байдена в оскорблении исторической памяти народов СССР - РИА Новости, 28.05.2024

Депутат обвинил Байдена в оскорблении исторической памяти народов СССР

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден оскорбил историческую память русского и... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:55

2024-05-28T01:55

2024-05-28T01:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден оскорбил историческую память русского и других народов СССР, умолчав об их решающем вкладе в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы". "Байден оскорбил историческую память русского и других народов СССР, умолчав об их решающем вкладе в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Эта выходка характеризует Байдена как политического проходимца и мерзавца", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден стал прямым антиподом здравомыслия и стража американской демократии. "За время своей бесславной каденции в роли президента ему удалось всему миру показать свою вовлеченность в масштабную коррупцию, бесцеремонное вмешательство в дела суверенных государств, полное презрение к частной собственности, а о его безответственности, маразме и разных фобиях в народе разве что легенды не слагаются", - сказал депутат. О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену. Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года). Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html

https://ria.ru/20240126/bayden-1923555175.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1904216157.html

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россия, ссср, сша, джо байден, михаил шеремет, анатолий антонов