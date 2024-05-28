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В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.05.2024
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:18
2024-05-28T20:18
2024-05-28T20:18
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР. По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскандеру Кудлусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации обнаруженных мирных жителей Мариуполя и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Кудусов, Брайко и Потапов обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя
В суд ДНР направили дело трех военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя