https://ria.ru/20240528/delo-1948996554.html

В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя

В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.05.2024

В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:18

2024-05-28T20:18

2024-05-28T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР. По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскандеру Кудлусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации обнаруженных мирных жителей Мариуполя и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Кудусов, Брайко и Потапов обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20240213/mariupol-1927055023.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины