Рейтинг@Mail.ru
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/delo-1948996554.html
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.05.2024
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:18
2024-05-28T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР. По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскандеру Кудлусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации обнаруженных мирных жителей Мариуполя и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Кудусов, Брайко и Потапов обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240213/mariupol-1927055023.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины
В суд ДНР направили дело военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя

В суд ДНР направили дело трех военных ВСУ, убивших двух мирных жителей Мариуполя

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело трех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве двух мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики.
«
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщила прокуратура ДНР.
По версии следствия, в апреле 2022 года 25-летний морпех ВСУ Богдан Потапов, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, обнаружил двух мирных жителей на железнодорожном мосту. После доклада по радиосвязи другим военнослужащим, 39-летнему Эскандеру Кудлусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, Потапов получил приказ о ликвидации обнаруженных мирных жителей Мариуполя и расстрелял их из автомата. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
Кудусов, Брайко и Потапов обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Украинские морпехи получили 26 и 28 лет за расстрел жителей Мариуполя
13 февраля, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала