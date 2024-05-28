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Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета - РИА Новости, 28.05.2024
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20:49 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/delegatsiya-1949000764.html
Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета
Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета - РИА Новости, 28.05.2024
Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета
Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы суверенного переходного совета страны Малик Агар, приедут также главы МИД, минфина и министерства природных... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:49
2024-05-28T20:49
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы суверенного переходного совета страны Малик Агар, приедут также главы МИД, минфина и министерства природных ресурсов, рассказал РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. "Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит заместитель председателя Суверенного переходного совета, господин Малик Агар. В состав делегации на ПМЭФ войдут министр иностранных дел, министр финансов и национальной экономики, министерства природных ресурсов", - сказал Сиррадж. Он подчеркнул, что ожидает активного участия суданской делегации в форуме и подписания ряда соглашений. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета

Посол: замглавы суверенного совета Судана Малик Агар и глава МИД приедут на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы суверенного переходного совета страны Малик Агар, приедут также главы МИД, минфина и министерства природных ресурсов, рассказал РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
«
"Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит заместитель председателя Суверенного переходного совета, господин Малик Агар. В состав делегации на ПМЭФ войдут министр иностранных дел, министр финансов и национальной экономики, министерства природных ресурсов", - сказал Сиррадж.
Он подчеркнул, что ожидает активного участия суданской делегации в форуме и подписания ряда соглашений.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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