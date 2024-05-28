https://ria.ru/20240528/delegatsiya-1949000764.html

Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета

Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета - РИА Новости, 28.05.2024

Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы переходного совета

Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы суверенного переходного совета страны Малик Агар, приедут также главы МИД, минфина и министерства природных... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:49

2024-05-28T20:49

2024-05-28T20:49

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит замглавы суверенного переходного совета страны Малик Агар, приедут также главы МИД, минфина и министерства природных ресурсов, рассказал РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. "Делегацию Судана на ПМЭФ возглавит заместитель председателя Суверенного переходного совета, господин Малик Агар. В состав делегации на ПМЭФ войдут министр иностранных дел, министр финансов и национальной экономики, министерства природных ресурсов", - сказал Сиррадж. Он подчеркнул, что ожидает активного участия суданской делегации в форуме и подписания ряда соглашений. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, судан, россия, пмэф-2024