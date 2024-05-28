https://ria.ru/20240528/daniya-1948930779.html

Парламент Дании проголосовал против признания Палестины

Парламент Дании проголосовал против признания Палестины - РИА Новости, 28.05.2024

Парламент Дании проголосовал против признания Палестины

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинского государства, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:55

2024-05-28T15:55

2024-05-28T16:20

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинского государства, сообщают западные СМИ.Ранее сообщалось, что датский парламент, по предложению оппозиционных партий, проголосует по вопросу признания Палестины 28 мая, при этом правительство королевства не готово признать Палестину независимым государством. Предложение было выдвинуто оппозиционными партиями "Красно-зеленая коалиция", "Альтернатива", "Социалистическая народная партия" и "Радикальная Венстре"."Во вторник парламент Дании отклонил законопроект о признании палестинского государства после того, как ранее министр иностранных дел страны заявил, что необходимые предварительные условия для создания независимой страны отсутствуют", - передает агентство Рейтер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, палестина, в мире