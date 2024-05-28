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Парламент Дании проголосовал против признания Палестины - РИА Новости, 28.05.2024
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15:55 28.05.2024 (обновлено: 16:20 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/daniya-1948930779.html
Парламент Дании проголосовал против признания Палестины
Парламент Дании проголосовал против признания Палестины - РИА Новости, 28.05.2024
Парламент Дании проголосовал против признания Палестины
Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинского государства, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:55
2024-05-28T16:20
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинского государства, сообщают западные СМИ.Ранее сообщалось, что датский парламент, по предложению оппозиционных партий, проголосует по вопросу признания Палестины 28 мая, при этом правительство королевства не готово признать Палестину независимым государством. Предложение было выдвинуто оппозиционными партиями "Красно-зеленая коалиция", "Альтернатива", "Социалистическая народная партия" и "Радикальная Венстре"."Во вторник парламент Дании отклонил законопроект о признании палестинского государства после того, как ранее министр иностранных дел страны заявил, что необходимые предварительные условия для создания независимой страны отсутствуют", - передает агентство Рейтер.
https://ria.ru/20240528/palestina-1948903840.html
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дания, палестина, в мире
Дания, Палестина, В мире
Парламент Дании проголосовал против признания Палестины

Парламент Дании проголосовал против закона о признании государства Палестины

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинского государства, сообщают западные СМИ.
Ранее сообщалось, что датский парламент, по предложению оппозиционных партий, проголосует по вопросу признания Палестины 28 мая, при этом правительство королевства не готово признать Палестину независимым государством. Предложение было выдвинуто оппозиционными партиями "Красно-зеленая коалиция", "Альтернатива", "Социалистическая народная партия" и "Радикальная Венстре".
"Во вторник парламент Дании отклонил законопроект о признании палестинского государства после того, как ранее министр иностранных дел страны заявил, что необходимые предварительные условия для создания независимой страны отсутствуют", - передает агентство Рейтер.
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