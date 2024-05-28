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Дагестанского депутата задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 28.05.2024
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18:17 28.05.2024 (обновлено: 19:02 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/dagestan-1948970996.html
Дагестанского депутата задержали по подозрению во взяточничестве
Дагестанского депутата задержали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 28.05.2024
Дагестанского депутата задержали по подозрению во взяточничестве
Генеральный директор Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения Магомедгаджи Шапиев и двое его подчиненных задержаны по подозрению в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:17
2024-05-28T19:02
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения Магомедгаджи Шапиев и двое его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток, сообщается в Telegram-канале следственного комитета России. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов городского округа "город Избербаш", состоящего в должности генерального директора АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения", Магомедгаджи Шапиева, а также двух его подчиненных – исполнительного директора Гамида Габибова и техника абонентского отдела Байтулы Мугалова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в крупном и особо крупном размерах…" - говорится в сообщении. Они, как уточняется, задержаны. Сейчас в суд готовятся материалы с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде ареста.Уголовное дело возбудило главное следственное управление СК России по СКФО. По данным следствия, с марта 2021 по апрель 2023 года Шапиев, Габибов и Мугалов, работая в МУП "Водоканал" города Каспийска, получили от директора управляющих компаний Равиля Эмирханова взятку в 1 миллион 250 тысяч рублей. Эти деньги были вознаграждением за невыявление нарушений в сфере водоснабжения и водоотведения, а также за уменьшение в приборах учета холодного водоснабжения показаний фактического потребления воды в жилых домах, обслуживаемых управляющими компаниями.Кроме того, Шапиев и Габибов в феврале 2022 года получили от Эмирханова взятку в 200 тысяч рублей. Эта сумма была передана за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных домов к централизованным системам водоотведения.
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происшествия, жкх, россия
Происшествия, ЖКХ, Россия
Дагестанского депутата задержали по подозрению во взяточничестве

СК: депутата из Дагестана Шапиева задержали по подозрению в получении взяток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения Магомедгаджи Шапиев и двое его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток, сообщается в Telegram-канале следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов городского округа "город Избербаш", состоящего в должности генерального директора АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения", Магомедгаджи Шапиева, а также двух его подчиненных – исполнительного директора Гамида Габибова и техника абонентского отдела Байтулы Мугалова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в крупном и особо крупном размерах…" - говорится в сообщении.
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Они, как уточняется, задержаны. Сейчас в суд готовятся материалы с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде ареста.
Уголовное дело возбудило главное следственное управление СК России по СКФО. По данным следствия, с марта 2021 по апрель 2023 года Шапиев, Габибов и Мугалов, работая в МУП "Водоканал" города Каспийска, получили от директора управляющих компаний Равиля Эмирханова взятку в 1 миллион 250 тысяч рублей. Эти деньги были вознаграждением за невыявление нарушений в сфере водоснабжения и водоотведения, а также за уменьшение в приборах учета холодного водоснабжения показаний фактического потребления воды в жилых домах, обслуживаемых управляющими компаниями.
Кроме того, Шапиев и Габибов в феврале 2022 года получили от Эмирханова взятку в 200 тысяч рублей. Эта сумма была передана за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных домов к централизованным системам водоотведения.
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