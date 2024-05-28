https://ria.ru/20240528/chasov_yar-1948807742.html

На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ

На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ

Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра, за... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:01

2024-05-28T05:01

2024-05-28T06:26

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий с применением средств воздушной разведки десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", — рассказали в ведомстве.Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции, нанесли удар по опорному пункту противника на восточной окраине Часова Яра, где "уничтожили группу пехоты ВСУ".

https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html

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россия, донбасс, в мире, вооруженные силы украины