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На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 28.05.2024 (обновлено: 06:26 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/chasov_yar-1948807742.html
На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ
На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ
Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра, за... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:01
2024-05-28T06:26
специальная военная операция на украине
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донбасс
в мире
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий с применением средств воздушной разведки десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", — рассказали в ведомстве.Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции, нанесли удар по опорному пункту противника на восточной окраине Часова Яра, где "уничтожили группу пехоты ВСУ".
https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html
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россия, донбасс, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, В мире, Вооруженные силы Украины
На окраине Часова Яра уничтожили группу пехоты ВСУ

Десантники-артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ на окраине Часова Яра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведывательно-поисковых действий с применением средств воздушной разведки десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", — рассказали в ведомстве.
Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции, нанесли удар по опорному пункту противника на восточной окраине Часова Яра, где "уничтожили группу пехоты ВСУ".
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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