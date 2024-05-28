https://ria.ru/20240528/britantsy-1948998790.html

Британцы симпатизируют лидеру оппозиции больше, чем действующему премьеру

Британцы симпатизируют лидеру оппозиции больше, чем действующему премьеру - РИА Новости, 28.05.2024

Британцы симпатизируют лидеру оппозиции больше, чем действующему премьеру

Лидер партии лейбористов Кир Стармер в преддверии назначенных на 4 июля всеобщих выборов вызывает больше доверия у британцев, чем действующий премьер... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:34

2024-05-28T20:34

2024-05-28T20:34

в мире

великобритания

кир стармер

риши сунак

лиз трасс

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии лейбористов Кир Стармер в преддверии назначенных на 4 июля всеобщих выборов вызывает больше доверия у британцев, чем действующий премьер Великобритании Риши Сунак, сообщает британская газета Independent, ссылаясь на результаты опроса, проведённого компанией Redfield and Wilton. "Опрос 1500 совершеннолетних показал, что если спросить избирателей, с кем они предпочли бы сходить в паб, кому одолжить денег, кого попросить помочь повесить полку, кто бы их рассмешил, к чьей команде в викторине они бы присоединились или в чью жилетку предпочли бы поплакаться, то господин Стармер в любом случае выигрывает", - сказано в статье издания. Издание отмечает, что наиболее существенный разрыв между конкурентами на кресло премьера наблюдается в доверии задачи из разряда "сделай сам" (39% против 17%), а наименьший - в выборе члена команды для викторины в бар (38% против 28%). Опрос также показал, что наибольший "балласт" для правящей партии консерваторов представляет экс-премьер Лиз Трасс, чье краткосрочное премьерство в 44 дня привело к экономическому кризису. За ней следует бывший премьер Борис Джонсон, нынешний глава правительства занимает третью строчку в рейтинге антипатий. Кроме того, больше людей (24%) голосуют за лейбористов именно из нелюбви к консерваторам или их лидеру Сунаку, тогда как процент тех, кто планирует голосовать за консерваторов из неприязни к Стармеру или его партии, ограничивается 11%. Единственное, в чем партия нынешнего премьера выиграла у лейбористов, стал предвыборный лозунг. Лаконичный лозунг Лейбористской партии "Перемены" одобрили 33% опрошенных, тогда как лозунг консерваторов "Четкий план, смелые действия, надежное будущее" понравился 44% респондентов. Ранее Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.

https://ria.ru/20240522/vybory-1947746221.html

https://ria.ru/20240526/britaniya-1948385231.html

https://ria.ru/20240519/lavrov-1947014694.html

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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, лиз трасс