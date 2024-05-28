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Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 28.05.2024
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20:38 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/bogdanov-1948999372.html
Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе
Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 28.05.2024
Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:38
2024-05-28T20:38
в мире
израиль
россия
рафах (провинция)
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе, в ходе встречи была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, сообщил МИД РФ. "В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Кроме того, обсуждалось текущее положение дел в Ливии и Судане", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240528/rafakh-1948929100.html
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рафах (провинция)
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в мире, израиль, россия, рафах (провинция), михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Россия, Рафах (провинция), Михаил Богданов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе

Богданов на встрече с послом Египта: операция Израиля в Рафахе недопустима

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе, в ходе встречи была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, сообщил МИД РФ.
"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Кроме того, обсуждалось текущее положение дел в Ливии и Судане", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Танки ЦАХАЛ въехали в центр Рафаха, идут столкновения
Вчера, 15:49
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гутерреш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в районе Рафаха
Вчера, 03:25
 
В миреИзраильРоссияРафах (провинция)Михаил БогдановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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