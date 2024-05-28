https://ria.ru/20240528/bogdanov-1948999372.html

Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе

Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 28.05.2024

Замглавы МИД подчеркнул недопустимость военной операции Израиля в Рафахе

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:38

2024-05-28T20:38

2024-05-28T20:38

в мире

израиль

россия

рафах (провинция)

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе, в ходе встречи была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, сообщил МИД РФ. "В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подчеркнута недопустимость проведения военной операции Израиля в палестинском городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Кроме того, обсуждалось текущее положение дел в Ливии и Судане", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240528/rafakh-1948929100.html

https://ria.ru/20240528/guterresh-1948805295.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, россия, рафах (провинция), михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина