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ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения" - РИА Новости, 28.05.2024
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11:43 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html
ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения"
ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения" - РИА Новости, 28.05.2024
ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения"
Полиция проверит блогершу, публикующую в социальных сетях ролики, на которых демонстрирует "аморальное поведение" на дорогах в Екатеринбурге, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:43
2024-05-28T11:43
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция проверит блогершу, публикующую в социальных сетях ролики, на которых демонстрирует "аморальное поведение" на дорогах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. Как пишет местный портал E1.RU, екатеринбурженка решила набрать популярность в соцсетях на роликах, на которых нарушает правила дорожного движения. На одном видео она забирается на эвакуатор, стоящий в пробке, и танцует на нем. На другом - едет в машине за рулем и признается, что не имеет прав, но "погонять хочется". "Сейчас какое-нибудь быдло собьем", – говорит девушка, уточняя, что за шесть попыток не смогла сдать экзамен и надеется, что кто-то "просто подарит" ей права. "Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях аморальное поведение на дорогах", – говорится в сообщении ведомства. Личность девушки устанавливается, ее действия, как выяснили инспекторы по двум роликам, подпадают под статьи 12.29 ("Нарушение правил дорожного движения..."), 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности"). Если выяснится, что водительских прав у екатеринбурженки нет, то ей грозит ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), пояснили в ведомстве. "Напоминаем об уголовной ответственности за "получение водительских прав в подарок", который просит девушка", – добавили в управлении.
https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946220217.html
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россия, екатеринбург, урал, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, Екатеринбург, Урал, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения"

ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга, попросившую подарить ей права

© @Baby__grossКадр видео с девушкой, танцующей на эвакуаторе в Екатеринбурге
Кадр видео с девушкой, танцующей на эвакуаторе в Екатеринбурге
© @Baby__gross
Кадр видео с девушкой, танцующей на эвакуаторе в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция проверит блогершу, публикующую в социальных сетях ролики, на которых демонстрирует "аморальное поведение" на дорогах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Как пишет местный портал E1.RU, екатеринбурженка решила набрать популярность в соцсетях на роликах, на которых нарушает правила дорожного движения. На одном видео она забирается на эвакуатор, стоящий в пробке, и танцует на нем. На другом - едет в машине за рулем и признается, что не имеет прав, но "погонять хочется". "Сейчас какое-нибудь быдло собьем", – говорит девушка, уточняя, что за шесть попыток не смогла сдать экзамен и надеется, что кто-то "просто подарит" ей права.
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"Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях аморальное поведение на дорогах", – говорится в сообщении ведомства.
Личность девушки устанавливается, ее действия, как выяснили инспекторы по двум роликам, подпадают под статьи 12.29 ("Нарушение правил дорожного движения..."), 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности"). Если выяснится, что водительских прав у екатеринбурженки нет, то ей грозит ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), пояснили в ведомстве.
"Напоминаем об уголовной ответственности за "получение водительских прав в подарок", который просит девушка", – добавили в управлении.
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