https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html

ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения"

ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения" - РИА Новости, 28.05.2024

ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за "аморального поведения"

Полиция проверит блогершу, публикующую в социальных сетях ролики, на которых демонстрирует "аморальное поведение" на дорогах в Екатеринбурге, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:43

2024-05-28T11:43

2024-05-28T11:43

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урал

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция проверит блогершу, публикующую в социальных сетях ролики, на которых демонстрирует "аморальное поведение" на дорогах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. Как пишет местный портал E1.RU, екатеринбурженка решила набрать популярность в соцсетях на роликах, на которых нарушает правила дорожного движения. На одном видео она забирается на эвакуатор, стоящий в пробке, и танцует на нем. На другом - едет в машине за рулем и признается, что не имеет прав, но "погонять хочется". "Сейчас какое-нибудь быдло собьем", – говорит девушка, уточняя, что за шесть попыток не смогла сдать экзамен и надеется, что кто-то "просто подарит" ей права. "Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях аморальное поведение на дорогах", – говорится в сообщении ведомства. Личность девушки устанавливается, ее действия, как выяснили инспекторы по двум роликам, подпадают под статьи 12.29 ("Нарушение правил дорожного движения..."), 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности"). Если выяснится, что водительских прав у екатеринбурженки нет, то ей грозит ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), пояснили в ведомстве. "Напоминаем об уголовной ответственности за "получение водительских прав в подарок", который просит девушка", – добавили в управлении.

https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946220217.html

https://ria.ru/20240503/bloger-1943746557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, екатеринбург, урал, гибдд мвд рф, происшествия