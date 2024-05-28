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Суд не отпустил "королеву марафонов" Блиновскую из СИЗО - РИА Новости, 28.05.2024
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14:44 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948904540.html
Суд не отпустил "королеву марафонов" Блиновскую из СИЗО
Суд не отпустил "королеву марафонов" Блиновскую из СИЗО - РИА Новости, 28.05.2024
Суд не отпустил "королеву марафонов" Блиновскую из СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:44
2024-05-28T14:44
московский городской суд
елена блиновская
алексей блиновский
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Мосгорсуд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. "Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. На заседании, в котором Блиновская участвовала по видеосвязи, были оглашены материалы защиты, из которых следовало, что блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей из свыше 900 миллионов. Кроме того, адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки. Прокурор сказала, что Блиновская ознакомилась с 27 томами уголовного дела из 40. Адвокаты просили суд назначить ей запрет определённых действий. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html
https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html
https://ria.ru/20240528/sud-1948902141.html
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московский городской суд, елена блиновская, алексей блиновский, происшествия
Московский городской суд, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Происшествия
Суд не отпустил "королеву марафонов" Блиновскую из СИЗО

Первый апелляционный суд признал законным продление ареста блогеру Блиновской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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"Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
На заседании, в котором Блиновская участвовала по видеосвязи, были оглашены материалы защиты, из которых следовало, что блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей из свыше 900 миллионов. Кроме того, адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки.
Прокурор сказала, что Блиновская ознакомилась с 27 томами уголовного дела из 40.
Алексей Блиновский
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
24 апреля, 16:17
Адвокаты просили суд назначить ей запрет определённых действий.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Вчера, 14:34
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
 
Московский городской судЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийПроисшествия
 
 
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