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Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой - РИА Новости, 28.05.2024
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13:34 28.05.2024 (обновлено: 13:44 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html
Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой
Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой - РИА Новости, 28.05.2024
Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой
"Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей, следует из материалов защиты, оглашенных в суде. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:34
2024-05-28T13:44
елена блиновская
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей, следует из материалов защиты, оглашенных в суде."Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей", - сказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает жалобы адвокатов на продление ее ареста.Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки.До этого она заявляла, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу.В июле 2023 года Сальникова сообщила РИА Новости, что Блиновская выплатила налоговому органу 50 миллионов рублей.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html
https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html
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елена блиновская, происшествия, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Стало известно, сколько Блиновская уже заплатила налоговой

Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговой задолженности

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей, следует из материалов защиты, оглашенных в суде.
"Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей", - сказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает жалобы адвокатов на продление ее ареста.
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Ранее в суде адвокат Наталия Сальникова сообщила, что началась процедура снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки.
До этого она заявляла, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу.
В июле 2023 года Сальникова сообщила РИА Новости, что Блиновская выплатила налоговому органу 50 миллионов рублей.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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