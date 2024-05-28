Бизнес-центр для резидентов САР на острове Русском построят в 2026 году
Вид на остров Русский во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Компания "Бизнес центр "Русский остров" к концу 2026 года планирует построить на острове Русском во Владивостоке общественно-деловой комплекс, который может использоваться резидентами специального административного района (САР), сообщает правительство Приморья.
Первый вице-губернатор Вера Щербина во время Дней Дальнего Востока на выставке "Россия" с представителями ООО "Бизнес центр "Русский остров" ("Интеррос") обсудила строительство многофункционального общественно-делового комплекса с офисными площадями, предприятиями общественного питания, конференц-залом и парковочным пространством на острове Русском во Владивостоке.
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"В прошлом году мы получили от резидентов САР около 10 миллиардов рублей в бюджет. И, конечно, мы и сейчас находимся в диалоге. Нужны площадки для строительства гостиничного и делового бизнес-центра. Мы определили, что цена вопроса – почти 2 миллиарда рублей. Инвестор располагает всеми финансовыми ресурсами. Решены все вопросы по земельному участку. Объект планируется сдать в четвертом квартале 2026 года", – приводятся слова Щербины.
Также она обсудила с ООО "ГК Владивосток" возведение пятизвездочной гостиницы во Владивостоке на улице Аксаковской, где строится музейно-театральный комплекс.
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"Уверена, что эта гостиница будет очень востребованной. Она стоит на сегодняшний день 4,2 миллиарда рублей. Это масштабный инвестиционный проект, который мы утвердили на инвестиционном совете. Сдача объекта будет также в четвертом квартале 2026 года", – добавила Щербина.
По данным КРДВ, режим САР является значимым инструментом защиты от санкционных рисков для многих крупных российских компаний. По итогам 2023 года САР принес региону свыше 10 миллиардов рублей налоговых поступлений, резиденты трудоустроили 565 человек и вложили более 1,7 миллиарда рублей в экономику России.
С начала 2024 года в САР зашли свыше 30 новых участников, они переехали с Кипра, Белиза и Британских Виргинских островов. Одними из крупных резидентов являются холдинговые структуры "ТКС Холдинг", "Глобал Портс", "Транснефть", "ТМК", "Интеррос", "Хайлэнд Голд" и другие. В апреле в САР зарегистрирован сотый участник. Общий объем активов резидентов района превысил 5,5 триллиона рублей.
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