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Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса
Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса
Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:13
2024-05-28T22:13
2024-05-28T22:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в материалах министерства. "Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей)", - сообщает министерство. Министерство напомнило, что "ранее в период пандемии порог страховых взносов для всех МСП уже был снижен с 30% до 15% - эта мера логично продолжает курс на снижение нагрузки на малый бизнес страны".
https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса
Минфин предложил снизить тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса