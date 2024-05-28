https://ria.ru/20240528/biznes-1949010992.html

Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса

Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин предложил снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса

Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:13

2024-05-28T22:13

2024-05-28T22:18

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов РФ предлагает снизить нагрузку на труд для малого и среднего бизнеса - понизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6%, говорится в материалах министерства. "Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей)", - сообщает министерство. Министерство напомнило, что "ранее в период пандемии порог страховых взносов для всех МСП уже был снижен с 30% до 15% - эта мера логично продолжает курс на снижение нагрузки на малый бизнес страны".

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)