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Российский разработчик средств виртуализации хочет открыть офис в Африке - РИА Новости, 28.05.2024
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08:31 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/biznes-1948815957.html
Российский разработчик средств виртуализации хочет открыть офис в Африке
Российский разработчик средств виртуализации хочет открыть офис в Африке - РИА Новости, 28.05.2024
Российский разработчик средств виртуализации хочет открыть офис в Африке
Ведущая российская компания-разработчик средств виртуализации "Базис" ищет партнеров в Африке для открытия офиса в одной из стран континента, рассказал в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:31
2024-05-28T08:31
экономика
технологии
африка
бразилия
китай
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ведущая российская компания-разработчик средств виртуализации "Базис" ищет партнеров в Африке для открытия офиса в одной из стран континента, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Давид Мартиросов. "Нас интересует рынок Африки: мы делаем исследование, чтобы понять, какая из стран континента была бы наиболее привлекательна с точки зрения открытия офиса, ищем локальных партнеров", - сказал он. Также, по его словам, компания с интересом смотрит на рынок Бразилии. При этом он признал, что недостаток знаний о зарубежных рынках является главным препятствием для экспорта российских продуктов. Российские разработчики, по его словам, могут предложить другим странам уникальную модель бизнеса. "Если посмотреть, что делают другие страны, то западные предлагают популярные продукты, а Китай предлагает мощное кредитное плечо или рассрочку – это, конечно, сильный аргумент для сделки. Мы в свою очередь можем предложить технологическую институционализацию, а это уже гораздо больше, чем просто продукт", - сказал он. "Модель может быть следующей: мы создаем стратегическое партнерство со значимым участием локального игрока и передаем в совместное предприятие код. Далее развиваем решение и воспитываем локальных экспертов. Наша выгода в том, что мы становимся активным участником этого СП. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается технологическая автономия, а с другой - мы продолжаем полностью контролировать код и увеличивать свою выручку", - объяснил он. Таким образом, в случае изменения международной политической конъюнктуры заказчики не будут зависеть от третьих стран. "Это уникальное и нераспространенное на рынке предложение", - подчеркнул Мартиросов.
https://ria.ru/20240314/energoproekty-1932980481.html
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экономика, технологии, африка, бразилия, китай
Экономика, Технологии, Африка, Бразилия, Китай
Российский разработчик средств виртуализации хочет открыть офис в Африке

Глава "Базиса" Мартиросов: компания ищет партнеров в Африке для открытия офиса

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ведущая российская компания-разработчик средств виртуализации "Базис" ищет партнеров в Африке для открытия офиса в одной из стран континента, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Давид Мартиросов.
"Нас интересует рынок Африки: мы делаем исследование, чтобы понять, какая из стран континента была бы наиболее привлекательна с точки зрения открытия офиса, ищем локальных партнеров", - сказал он.
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Также, по его словам, компания с интересом смотрит на рынок Бразилии. При этом он признал, что недостаток знаний о зарубежных рынках является главным препятствием для экспорта российских продуктов. Российские разработчики, по его словам, могут предложить другим странам уникальную модель бизнеса.
"Если посмотреть, что делают другие страны, то западные предлагают популярные продукты, а Китай предлагает мощное кредитное плечо или рассрочку – это, конечно, сильный аргумент для сделки. Мы в свою очередь можем предложить технологическую институционализацию, а это уже гораздо больше, чем просто продукт", - сказал он.
"Модель может быть следующей: мы создаем стратегическое партнерство со значимым участием локального игрока и передаем в совместное предприятие код. Далее развиваем решение и воспитываем локальных экспертов. Наша выгода в том, что мы становимся активным участником этого СП. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается технологическая автономия, а с другой - мы продолжаем полностью контролировать код и увеличивать свою выручку", - объяснил он.
Таким образом, в случае изменения международной политической конъюнктуры заказчики не будут зависеть от третьих стран. "Это уникальное и нераспространенное на рынке предложение", - подчеркнул Мартиросов.
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