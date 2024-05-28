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Байден впал в панику, заявили в США - РИА Новости, 28.05.2024
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07:05 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/bayden-1948812539.html
Байден впал в панику, заявили в США
Байден впал в панику, заявили в США - РИА Новости, 28.05.2024
Байден впал в панику, заявили в США
Последние шаги президента США Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием от Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов, такое РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:05
2024-05-28T07:05
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Последние шаги президента США Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием от Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов, такое мнение высказала обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.Как отметила автор, Байден любит рассказывать о своих планах на переизбрание, утверждая, что опросы общественного мнения, в которых он уступает своему конкуренту Трампу, ошибочны. На одном из мероприятий хозяин Белого дома заявил донорам, что динамика в опросах в его пользу, о чем пресса якобы не пишет."К несчастью для Байдена, "пресса" этого не пишет, потому что это неправда – и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых будет решаться исход этих выборов. Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику", — утверждает Жак.По ее мнению, администрация Байдена ранее объявила ряд мер, которые сигнализируют о неуверенности президента. Данными мерами, как пишет автор, стали "стратегическое" высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов."Дело в том, что этот резерв предназначался для чрезвычайных ситуаций. Так что это за чрезвычайная ситуация? Я бы поставила свои деньги на ужасные результаты Байдена в опросах", — сыронизировала колумнист.Списание студенческих долгов Жак назвала попыткой Байдена привлечь на свою сторону молодых избирателей. При этом расплачиваться за данное решение, по ее мнению, придется всем американцам.В этой связи не удивительно, что Байден в опросах проигрывает Трампу в вопросах экономики, указала она. А недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 36% – самого низкого уровня за два года.Как считает автор, нынешний хозяин Белого дома надеется, что после выборов 2020 года избиратели откажутся снова поддержать Трампа. Нынешнее голосование превратилось в референдум по вопросу его политики, при этом избирателям не нравится то, что они видят."То, что Байден думает, что сможет компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, является оскорбительным. Конечно, американцы умнее этого", — выразила надежду Жак.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html
https://ria.ru/20240522/bayden-1947551625.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден впал в панику, заявили в США

Колумнист USA Today Жак: шаги Байдена выдают его панику в преддверии выборов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Последние шаги президента США Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием от Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов, такое мнение высказала обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
Как отметила автор, Байден любит рассказывать о своих планах на переизбрание, утверждая, что опросы общественного мнения, в которых он уступает своему конкуренту Трампу, ошибочны. На одном из мероприятий хозяин Белого дома заявил донорам, что динамика в опросах в его пользу, о чем пресса якобы не пишет.
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"К несчастью для Байдена, "пресса" этого не пишет, потому что это неправда – и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых будет решаться исход этих выборов. Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику", — утверждает Жак.
По ее мнению, администрация Байдена ранее объявила ряд мер, которые сигнализируют о неуверенности президента. Данными мерами, как пишет автор, стали "стратегическое" высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов.
"Дело в том, что этот резерв предназначался для чрезвычайных ситуаций. Так что это за чрезвычайная ситуация? Я бы поставила свои деньги на ужасные результаты Байдена в опросах", — сыронизировала колумнист.
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Списание студенческих долгов Жак назвала попыткой Байдена привлечь на свою сторону молодых избирателей. При этом расплачиваться за данное решение, по ее мнению, придется всем американцам.
В этой связи не удивительно, что Байден в опросах проигрывает Трампу в вопросах экономики, указала она. А недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 36% – самого низкого уровня за два года.
Как считает автор, нынешний хозяин Белого дома надеется, что после выборов 2020 года избиратели откажутся снова поддержать Трампа. Нынешнее голосование превратилось в референдум по вопросу его политики, при этом избирателям не нравится то, что они видят.
"То, что Байден думает, что сможет компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, является оскорбительным. Конечно, американцы умнее этого", — выразила надежду Жак.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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