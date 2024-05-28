https://ria.ru/20240528/basseyn-1948856636.html

Приморский предприниматель открыл детский бассейн благодаря господдержке

Приморский предприниматель открыл детский бассейн благодаря господдержке - РИА Новости, 28.05.2024

Приморский предприниматель открыл детский бассейн благодаря господдержке

Предприниматель из Приморского края Дмитрий Кандараков открыл бассейн для детей благодаря льготному займу от регионального фонда развития, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:31

2024-05-28T12:31

2024-05-28T12:31

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Предприниматель из Приморского края Дмитрий Кандараков открыл бассейн для детей благодаря льготному займу от регионального фонда развития, сообщает пресс-служба краевого правительства.Еще студентом третьего курса Кандараков начал совмещать учебу и работу по специальности. Он прошел собеседование в спорткомплексе и стал инструктором. Через полгода молодой человек осознал, что тренерство – это его призвание и решил, что нужно расти по карьерной лестнице.Затем мужчина начал вести тренерскую деятельность по обучению детей дошкольного и школьного возраста плаванию.После получения диплома по направлению "Специалист по физической культуре и спорту" в 2015 году у Кандаракова появилась идея открыть собственный бизнес. Его выбор пал на физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) одного из университетов Приморья. Он получил одобрение на детское развитие плавания, но в дальнейшем администрация вуза решила прекратить сотрудничество. Тогда было принято решение открывать собственный бассейн.В результате на помощь пришел краевой центр "Мой бизнес" и Фонд развития Приморского края. Центр инноваций социальной сферы присвоил проекту статус социального предприятия, а Фонд выдал льготный займ в размере 4 миллионов рублей под 1% годовых по программе "Социальный".Фонд развития Приморского края входит в структуру центра "Мой бизнес" и работает при поддержке министерства экономического развития Приморья в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240506/studiya-1944180660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)