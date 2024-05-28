https://ria.ru/20240528/bagreeva-1948784571.html

Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах

Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах - РИА Новости, 28.05.2024

Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах

В Москве в первом квартале 2024 года реализовали более 5 тысяч объектов земельно-имущественных торгов, включая здания и помещения для бизнеса, земельные участки РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:20

2024-05-28T09:20

2024-05-28T09:20

экономика

москва

мария багреева

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2024 года реализовали более 5 тысяч объектов земельно-имущественных торгов, включая здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного использования, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом квартале этого года город реализовал более 5 тысяч лотов – на 50% больше, чем в январе-марте 2023-го. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 миллиарда рублей", – приводит ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Наибольшим спросом пользовались машино-места – участники торгов приобрели около 3,8 тысячи объектов в первом квартале, следует из сообщения. Кроме того, с начала года Москва реализовала на торгах 730 объектов коммерческой недвижимости, а также около 340 квартир и 143 нестационарных торговых объекта.В пресс-релизе уточняется, что на аукционах участники приобрели или арендовали 53 земельных участка. Более половины из них – 33 лота – для индивидуального жилищного строительства, а остальные 20 – для коммерческого использования."Конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовало 18 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. При этом он добавил, что за покупку коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду – трое, а торги по продаже машино-мест привлекали в среднем четырех участников, по нестационарным объектам – двух.

https://ria.ru/20240527/bagreeva-1948199980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, мария багреева