Рейтинг@Mail.ru
Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/bagreeva-1948784571.html
Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах
Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах - РИА Новости, 28.05.2024
Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах
В Москве в первом квартале 2024 года реализовали более 5 тысяч объектов земельно-имущественных торгов, включая здания и помещения для бизнеса, земельные участки РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:20
2024-05-28T09:20
экономика
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945999581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14661a3509717634586be997a59b31a8.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2024 года реализовали более 5 тысяч объектов земельно-имущественных торгов, включая здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного использования, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом квартале этого года город реализовал более 5 тысяч лотов – на 50% больше, чем в январе-марте 2023-го. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 миллиарда рублей", – приводит ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Наибольшим спросом пользовались машино-места – участники торгов приобрели около 3,8 тысячи объектов в первом квартале, следует из сообщения. Кроме того, с начала года Москва реализовала на торгах 730 объектов коммерческой недвижимости, а также около 340 квартир и 143 нестационарных торговых объекта.В пресс-релизе уточняется, что на аукционах участники приобрели или арендовали 53 земельных участка. Более половины из них – 33 лота – для индивидуального жилищного строительства, а остальные 20 – для коммерческого использования."Конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовало 18 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. При этом он добавил, что за покупку коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду – трое, а торги по продаже машино-мест привлекали в среднем четырех участников, по нестационарным объектам – двух.
https://ria.ru/20240527/bagreeva-1948199980.html
https://ria.ru/20240523/bagreeva-1947760991.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945999581_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_acf18219f6e56891b390f1d77a199044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, мария багреева
Экономика, Москва, Мария Багреева

Багреева: более 5 тысяч объектов реализовала Москва на городских торгах

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в первом квартале 2024 года реализовали более 5 тысяч объектов земельно-имущественных торгов, включая здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного использования, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"В первом квартале этого года город реализовал более 5 тысяч лотов – на 50% больше, чем в январе-марте 2023-го. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 миллиарда рублей", – приводит ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мария Багреева: на 48% вырос оборот обрабатывающей промышленности Москвы
27 мая, 09:20
Наибольшим спросом пользовались машино-места – участники торгов приобрели около 3,8 тысячи объектов в первом квартале, следует из сообщения. Кроме того, с начала года Москва реализовала на торгах 730 объектов коммерческой недвижимости, а также около 340 квартир и 143 нестационарных торговых объекта.
В пресс-релизе уточняется, что на аукционах участники приобрели или арендовали 53 земельных участка. Более половины из них – 33 лота – для индивидуального жилищного строительства, а остальные 20 – для коммерческого использования.
"Конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовало 18 участников. На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. При этом он добавил, что за покупку коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду – трое, а торги по продаже машино-мест привлекали в среднем четырех участников, по нестационарным объектам – двух.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Багреева: Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам
23 мая, 09:20
 
ЭкономикаМоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала