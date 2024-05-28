https://ria.ru/20240528/avstriya-1948988219.html

В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле

В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 28.05.2024

В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле

В Австрии распространяются кадры с одной из вечеринок в ночном клубе в федеральной земли Каринтии, где участники, также как и недавно в Германии, выкрикивают... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:27

2024-05-28T19:27

2024-05-28T19:29

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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. В Австрии распространяются кадры с одной из вечеринок в ночном клубе в федеральной земли Каринтии, где участники, также как и недавно в Германии, выкрикивают расистские лозунги под песню L'amour toujours и скандируют "иностранцы вон", сообщил австрийский телеканал OE24. "Теперь аналогичное видео появилось в одном из ночных клубов Каринтии. Как и в Германии, гости вечеринки в Каринтии выкрикивают расистские лозунги под мелодию хита L'amour Toujours", - отмечает телеканал, разместив на своем портале видеокадры с вечеринки, опубликованные в сториз неофициального аккаунта города Клагенфурт в федеральной земле Каринтии в соцсети Instagram*. Участники австрийской вечеринки под музыкальный хит также скандируют слова "Иностранцы вон, иностранцы вон". Телеканал приводит комментарии полиции Каринтии о проверке. "Мы знаем о видео и начали расследование. Но оно ещё находится на ранней стадии", - заявили правоохранители. Ранее полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что проверяет видео, распространённые в соцсетях, с вечеринки на германском острове Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги под известную песню L`amour toujours. Танцуя под хит, гости скандировали "иностранцы вон". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Чуть позже немецкое издание Spiegel сообщило, что в элитной школе-интернате Луизенлунд на севере Германии также прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги. Министерство образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн уточняло, что на данный момент предполагается, что несовершеннолетние школьники пели "Иностранцы вон! Германия для немцев!" на вечеринке 23 мая под песню L'amour toujours. Помимо инцидента на острове Зильт и Луизенлунд, 26 мая также стало известно о вечеринке в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии, которую разогнали около 70 полицейских.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240502/erdogan-1943500990.html

https://ria.ru/20240528/fashizm-1948892615.html

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