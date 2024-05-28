Рейтинг@Mail.ru
В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 28.05.2024 (обновлено: 19:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/avstriya-1948988219.html
В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле
В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 28.05.2024
В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле
В Австрии распространяются кадры с одной из вечеринок в ночном клубе в федеральной земли Каринтии, где участники, также как и недавно в Германии, выкрикивают... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:27
2024-05-28T19:29
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
австрия
олаф шольц
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_0:322:2491:1723_1920x0_80_0_0_27744911d63767fb922dbbf796148042.jpg
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. В Австрии распространяются кадры с одной из вечеринок в ночном клубе в федеральной земли Каринтии, где участники, также как и недавно в Германии, выкрикивают расистские лозунги под песню L'amour toujours и скандируют "иностранцы вон", сообщил австрийский телеканал OE24. "Теперь аналогичное видео появилось в одном из ночных клубов Каринтии. Как и в Германии, гости вечеринки в Каринтии выкрикивают расистские лозунги под мелодию хита L'amour Toujours", - отмечает телеканал, разместив на своем портале видеокадры с вечеринки, опубликованные в сториз неофициального аккаунта города Клагенфурт в федеральной земле Каринтии в соцсети Instagram*. Участники австрийской вечеринки под музыкальный хит также скандируют слова "Иностранцы вон, иностранцы вон". Телеканал приводит комментарии полиции Каринтии о проверке. "Мы знаем о видео и начали расследование. Но оно ещё находится на ранней стадии", - заявили правоохранители. Ранее полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что проверяет видео, распространённые в соцсетях, с вечеринки на германском острове Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги под известную песню L`amour toujours. Танцуя под хит, гости скандировали "иностранцы вон". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Чуть позже немецкое издание Spiegel сообщило, что в элитной школе-интернате Луизенлунд на севере Германии также прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги. Министерство образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн уточняло, что на данный момент предполагается, что несовершеннолетние школьники пели "Иностранцы вон! Германия для немцев!" на вечеринке 23 мая под песню L'amour toujours. Помимо инцидента на острове Зильт и Луизенлунд, 26 мая также стало известно о вечеринке в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии, которую разогнали около 70 полицейских.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240502/erdogan-1943500990.html
https://ria.ru/20240528/fashizm-1948892615.html
https://ria.ru/20240526/germaniya-1948445190.html
германия
шлезвиг-гольштейн
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_209:329:2068:1723_1920x0_80_0_0_564cc49118a9451568cc48073181cb6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, австрия, олаф шольц, facebook
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Австрия, Олаф Шольц, Facebook
В Австрии вслед за Германией провели вечеринку в нацистском стиле

OE24: на вечеринке в Австрии под песню L'amour toujour звучали лозунги расистов

CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz LandstraßeПрохожие на улице в Австрии
Прохожие на улице в Австрии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz Landstraße
Прохожие на улице в Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. В Австрии распространяются кадры с одной из вечеринок в ночном клубе в федеральной земли Каринтии, где участники, также как и недавно в Германии, выкрикивают расистские лозунги под песню L'amour toujours и скандируют "иностранцы вон", сообщил австрийский телеканал OE24.
"Теперь аналогичное видео появилось в одном из ночных клубов Каринтии. Как и в Германии, гости вечеринки в Каринтии выкрикивают расистские лозунги под мелодию хита L'amour Toujours", - отмечает телеканал, разместив на своем портале видеокадры с вечеринки, опубликованные в сториз неофициального аккаунта города Клагенфурт в федеральной земле Каринтии в соцсети Instagram*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Эрдоган назвал покровительство ультраправых движений в Европе позором
2 мая, 15:26
Участники австрийской вечеринки под музыкальный хит также скандируют слова "Иностранцы вон, иностранцы вон". Телеканал приводит комментарии полиции Каринтии о проверке.
"Мы знаем о видео и начали расследование. Но оно ещё находится на ранней стадии", - заявили правоохранители.
Ранее полиция земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что проверяет видео, распространённые в соцсетях, с вечеринки на германском острове Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги под известную песню L`amour toujours. Танцуя под хит, гости скандировали "иностранцы вон". Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми.
Дмитрий Песков
Россия должна рассказывать о роли СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Вчера, 14:00
Чуть позже немецкое издание Spiegel сообщило, что в элитной школе-интернате Луизенлунд на севере Германии также прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги. Министерство образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн уточняло, что на данный момент предполагается, что несовершеннолетние школьники пели "Иностранцы вон! Германия для немцев!" на вечеринке 23 мая под песню L'amour toujours.
Помимо инцидента на острове Зильт и Луизенлунд, 26 мая также стало известно о вечеринке в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии, которую разогнали около 70 полицейских.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Германии готовятся принять жесткие меры в отношении партии АдГ
26 мая, 14:30
 
В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнАвстрияОлаф ШольцFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала