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В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал - РИА Новости, 28.05.2024
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15:17 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/armeniya-1948919489.html
В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал
В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал - РИА Новости, 28.05.2024
В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал
Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:17
2024-05-28T15:17
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат, куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян, видеокадры с инцидентом опубликовали местные Telegram-каналы. На видеокадрах видно, как полицейские встали у входа в мемориальный комплекс перед главой армянской церкви и духовенством. Позднее католикосу все же разрешили пройти в комплекс. Мемориальный комплекс во вторник посетил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако не известно, связан ли инцидент с главой армянской церкви с визитом премьера. Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна. Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, в годы существования СССР на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
https://ria.ru/20240513/armeniya-1945507991.html
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армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь
Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал

Полиция пыталась помешать католикосу Гарегину II посетить мемориал "Сардарапат"

© Кадр видео из соцсетейПолицейские попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс "Сардарапат"
Полицейские попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс Сардарапат
© Кадр видео из соцсетей
Полицейские попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс "Сардарапат"
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат, куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян, видеокадры с инцидентом опубликовали местные Telegram-каналы.
На видеокадрах видно, как полицейские встали у входа в мемориальный комплекс перед главой армянской церкви и духовенством. Позднее католикосу все же разрешили пройти в комплекс.
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Мемориальный комплекс во вторник посетил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако не известно, связан ли инцидент с главой армянской церкви с визитом премьера.
Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна.
Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев.
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С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, в годы существования СССР на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.
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АрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
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