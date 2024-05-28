В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал
Полиция пыталась помешать католикосу Гарегину II посетить мемориал "Сардарапат"
© Кадр видео из соцсетейПолицейские попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс "Сардарапат"
© Кадр видео из соцсетей
Полицейские попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II в мемориальный комплекс "Сардарапат"
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат, куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян, видеокадры с инцидентом опубликовали местные Telegram-каналы.
На видеокадрах видно, как полицейские встали у входа в мемориальный комплекс перед главой армянской церкви и духовенством. Позднее католикосу все же разрешили пройти в комплекс.
Мемориальный комплекс во вторник посетил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако не известно, связан ли инцидент с главой армянской церкви с визитом премьера.
Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна.
Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, в годы существования СССР на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.