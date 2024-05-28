https://ria.ru/20240528/armeniya-1948919489.html

В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал

В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал - РИА Новости, 28.05.2024

В Армении полицейские попытались помешать католикосу посетить мемориал

Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:17

2024-05-28T15:17

2024-05-28T15:17

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Армянские полицейские во вторник попытались помешать католикосу всех армян Гарегину II в отмечаемый во вторник День Первой Республики посетить мемориальный комплекс "Сардарапат, куда также прибыл премьер Армении Никол Пашинян, видеокадры с инцидентом опубликовали местные Telegram-каналы. На видеокадрах видно, как полицейские встали у входа в мемориальный комплекс перед главой армянской церкви и духовенством. Позднее католикосу все же разрешили пройти в комплекс. Мемориальный комплекс во вторник посетил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако не известно, связан ли инцидент с главой армянской церкви с визитом премьера. Отношения между действующими властями Армении и Армянской апостольской церковью натянуты. Один из иерархов церкви, архиепископ Баграт Галстанян возглавляет протестное движение с требованием отставки Пашиняна. Ранее Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен и пригрозил "разобраться" с ААЦ в течение трех месяцев. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, в годы существования СССР на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240513/armeniya-1945507991.html

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь