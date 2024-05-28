https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824954.html

Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель

Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель - РИА Новости, 28.05.2024

Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:01

2024-05-28T10:01

2024-05-28T10:01

в мире

армения

брюссель

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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. "Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отбыла 28 мая с рабочим визитом в Брюссель", - говорится в сообщении. Подробности визита не сообщаются.

https://ria.ru/20231121/odkb-1910922371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, брюссель