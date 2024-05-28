https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824954.html
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель - РИА Новости, 28.05.2024
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:01
2024-05-28T10:01
2024-05-28T10:01
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ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. "Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отбыла 28 мая с рабочим визитом в Брюссель", - говорится в сообщении. Подробности визита не сообщаются.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910922371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, брюссель
В мире, Армения, Брюссель
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель
Министр обороны Армении Папикян отправился с рабочим визитом в Брюссель