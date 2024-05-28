Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824954.html
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель - РИА Новости, 28.05.2024
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:01
2024-05-28T10:01
в мире
армения
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809528661_0:0:958:539_1920x0_80_0_0_365d5477d0641d1180c48b62446670f9.jpg
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики. "Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отбыла 28 мая с рабочим визитом в Брюссель", - говорится в сообщении. Подробности визита не сообщаются.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910922371.html
армения
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809528661_7:0:951:708_1920x0_80_0_0_ae1de19f5021f0974c62ac864bd60098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, брюссель
В мире, Армения, Брюссель
Министр обороны Армении отправился с рабочим визитом в Брюссель

Министр обороны Армении Папикян отправился с рабочим визитом в Брюссель

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во вторник с Брюссель, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.
"Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отбыла 28 мая с рабочим визитом в Брюссель", - говорится в сообщении.
Подробности визита не сообщаются.
Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Министр обороны Армении не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске
21 ноября 2023, 21:15
 
В миреАрменияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала