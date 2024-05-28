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Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса - РИА Новости, 28.05.2024
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Наука
 
03:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/arkheologiya-1948792571.html
Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса
Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса - РИА Новости, 28.05.2024
Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса
Российские археологи нашли элементы древней водоподъемной конструкции на дне самого глубокого колодца Херсонеса, сообщили в пресс-службе музея-заповедника... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:00
2024-05-28T03:00
наука
херсонес
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские археологи нашли элементы древней водоподъемной конструкции на дне самого глубокого колодца Херсонеса, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".По их словам, на дне одного из колодцев были обнаружены небольшие глиняные сосуды, достигавшие высоты 25 см и имевшие толщину стенок около 1 см. Сосуды использовались в древней системе подъема воды. Такая технология применялась с глубокой древности и существует до сих пор в некоторых странах Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.Обследованный колодец ранее не был известен и, согласно оценкам экспертов, по меркам Херсонеса имеет значительную глубину – более 15 метров.Археологи предполагают, что колодец перестали использовать в середине или второй половине 3 века до н.э., предположительно, из-за смешения пресной и соленой воды. После чего он был засыпан мусором, в том числе и битой посудой рубежа 3-2 века до н.э. Повторная засыпь пришлась на 10-11 века, когда в Херсонесе велась масштабная перестройка города.После полной расчистки, в водном слое, на самом дне колодца, исследователи обнаружили с десяток сосудов, открытие которых подтверждает существование на этом месте древней водоподъемной конструкции."Открытие этих находок в колодце проливает свет на одну из важнейших страниц повседневной жизни эллинистического Херсонеса – систему использования водоподъемных механизмов", – отметила старший научный сотрудник музея-заповедника Екатерина Лесная.Сами фрагменты крепления конструкции найдены не были из-за особенностей грунта, в котором не сохраняются деревянные детали, но благодаря сосудам ученые смогли более точно понять принцип действия этого механизма."Конусовидные сосуды могли крепиться к деревянной конструкции (колесу) с помощью веревочных обвязок, создавая так называемую "гирлянду из горшков". Такая "цепь" позволяла поднимать воду малыми порциями, но непрерывно в течение долгого времени и с большой глубины – 10-20 метров", – объяснила Лесная.По мнению ученых, находки таких сосудов уникальны для Северного Причерноморья и наиболее близки к аналогам, которые были найдены на Ближнем Востоке, а также при раскопках Афинской агоры. Считается, что колодец находился на агоре, социально-значимом месте с торговыми рядами и лавками, поэтому его кувшины были меньше, чем у колодцев для технических нужд, но достаточными, чтобы жители города могли набрать там воды для себя."Мы предполагаем, говоря простым языком, что эта система – своего рода древний прототип современного кулера. Однако стоит помнить, что принцип его работы основывался, вероятно, на непрерывном движении. Этот колодец играл важную роль для людей, которые целый день могли находиться на жаре, как следствие, испытывали постоянную потребность в воде", – отметила ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталья Гинькут.Она добавила, что цистерны для сбора воды в этой части были найдены и ранее, но они уже относились к раннему средневековью, и система накопления у них была устроена иначе.Гинькут рассказала, что сама площадь исследовалась еще в середине 19 века, когда в центральной части древнего города был построен собор в честь святого князя Владимира, принявшего крещение в Херсоне. Тогда при строительстве храма разбирали только самые верхние постройки, а фундаменты углубляли под контуры здания. Однако согласно современным требованиям площади исследования были увеличены, и в результате найден этот колодец."Колодцы у нас в Херсонесе до конца не зачищались никогда, это первый раз", – сообщила она.
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херсонес, афины, республика крым, наука, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор
Наука, Херсонес, Афины, Республика Крым, Наука, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор

Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса

© iStock.com / DancingManВодоподъемная конструкция
Водоподъемная конструкция - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / DancingMan
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские археологи нашли элементы древней водоподъемной конструкции на дне самого глубокого колодца Херсонеса, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
По их словам, на дне одного из колодцев были обнаружены небольшие глиняные сосуды, достигавшие высоты 25 см и имевшие толщину стенок около 1 см. Сосуды использовались в древней системе подъема воды. Такая технология применялась с глубокой древности и существует до сих пор в некоторых странах Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"Глиняные сосуды в форме редиса
Глиняные сосуды в форме редиса - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Глиняные сосуды в форме редиса
Обследованный колодец ранее не был известен и, согласно оценкам экспертов, по меркам Херсонеса имеет значительную глубину – более 15 метров.
Археологи предполагают, что колодец перестали использовать в середине или второй половине 3 века до н.э., предположительно, из-за смешения пресной и соленой воды. После чего он был засыпан мусором, в том числе и битой посудой рубежа 3-2 века до н.э. Повторная засыпь пришлась на 10-11 века, когда в Херсонесе велась масштабная перестройка города.
После полной расчистки, в водном слое, на самом дне колодца, исследователи обнаружили с десяток сосудов, открытие которых подтверждает существование на этом месте древней водоподъемной конструкции.
«
"Открытие этих находок в колодце проливает свет на одну из важнейших страниц повседневной жизни эллинистического Херсонеса – систему использования водоподъемных механизмов", – отметила старший научный сотрудник музея-заповедника Екатерина Лесная.
Сами фрагменты крепления конструкции найдены не были из-за особенностей грунта, в котором не сохраняются деревянные детали, но благодаря сосудам ученые смогли более точно понять принцип действия этого механизма.
"Конусовидные сосуды могли крепиться к деревянной конструкции (колесу) с помощью веревочных обвязок, создавая так называемую "гирлянду из горшков". Такая "цепь" позволяла поднимать воду малыми порциями, но непрерывно в течение долгого времени и с большой глубины – 10-20 метров", – объяснила Лесная.
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
Глиняные сосуды в форме редиса
Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
1 из 2
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
Глиняные сосуды в форме редиса
Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
2 из 2
Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
1 из 2
Глиняные сосуды, найденные в Херсонесе
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
2 из 2
По мнению ученых, находки таких сосудов уникальны для Северного Причерноморья и наиболее близки к аналогам, которые были найдены на Ближнем Востоке, а также при раскопках Афинской агоры.
Считается, что колодец находился на агоре, социально-значимом месте с торговыми рядами и лавками, поэтому его кувшины были меньше, чем у колодцев для технических нужд, но достаточными, чтобы жители города могли набрать там воды для себя.
«
"Мы предполагаем, говоря простым языком, что эта система – своего рода древний прототип современного кулера. Однако стоит помнить, что принцип его работы основывался, вероятно, на непрерывном движении. Этот колодец играл важную роль для людей, которые целый день могли находиться на жаре, как следствие, испытывали постоянную потребность в воде", – отметила ученый секретарь музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталья Гинькут.
Она добавила, что цистерны для сбора воды в этой части были найдены и ранее, но они уже относились к раннему средневековью, и система накопления у них была устроена иначе.
© iStock.com / juanorihuelaВодоподъемная конструкция
Водоподъемная конструкция - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / juanorihuela
Водоподъемная конструкция
Гинькут рассказала, что сама площадь исследовалась еще в середине 19 века, когда в центральной части древнего города был построен собор в честь святого князя Владимира, принявшего крещение в Херсоне. Тогда при строительстве храма разбирали только самые верхние постройки, а фундаменты углубляли под контуры здания. Однако согласно современным требованиям площади исследования были увеличены, и в результате найден этот колодец.
"Колодцы у нас в Херсонесе до конца не зачищались никогда, это первый раз", – сообщила она.
 
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