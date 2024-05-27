https://ria.ru/20240527/zhukovskiy-1948785436.html

Аэропорт Жуковский работает штатно

Аэропорт Жуковский работает штатно - РИА Новости, 27.05.2024

Аэропорт Жуковский работает штатно

Аэропорт Жуковский работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:42

2024-05-27T21:42

2024-05-27T21:58

аэропорт "жуковский"

жуковский

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аэропорт Жуковский работает штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В период с 20.50 по 21.22 вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. На расписание и режим работы аэропорта эти меры влияния не оказали", - рассказали в пресс-службе Жуковского.Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240527/ganchev-1948737211.html

жуковский

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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аэропорт "жуковский", жуковский, россия, московская область (подмосковье)