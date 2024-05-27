https://ria.ru/20240527/zemletryasenie-1948515337.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов, сообщает пресс-служба МЧС России по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:36
2024-05-27T04:36
2024-05-27T04:36
происшествия
елизовский район
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "На территории Елизовского района зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов", - говорится в сообщении. Эпицентр располагался в 112 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага составила 121 километр. Магнитуда в эпицентре - 5,3.
https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html
елизовский район
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Происшествия, Елизовский район, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Камчатке произошло землетрясение
МЧС: в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3