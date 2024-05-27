https://ria.ru/20240527/zemletryasenie-1948515337.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 27.05.2024

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов, сообщает пресс-служба МЧС России по... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T04:36

2024-05-27T04:36

2024-05-27T04:36

происшествия

елизовский район

петропавловск-камчатский

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "На территории Елизовского района зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов", - говорится в сообщении. Эпицентр располагался в 112 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага составила 121 километр. Магнитуда в эпицентре - 5,3.

https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html

елизовский район

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

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происшествия, елизовский район, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия