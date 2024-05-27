https://ria.ru/20240527/zemletryasenie-1948510681.html

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.05.2024

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T02:14

2024-05-27T02:14

2024-05-27T02:14

в мире

тонга

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 20.47 по времени UTC (23.47 мск) в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html

тонга

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Максим Горбачев

в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)