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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.05.2024
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02:14 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zemletryasenie-1948510681.html
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.05.2024
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:14
2024-05-27T02:14
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 20.47 по времени UTC (23.47 мск) в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html
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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

EMSC: у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 20.47 по времени UTC (23.47 мск) в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 140 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Горном Алтае произошло землетрясение
25 мая, 06:28
 
В миреТонгаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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