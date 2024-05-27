https://ria.ru/20240527/zemletryasenie-1948510681.html
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.05.2024
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T02:14
2024-05-27T02:14
2024-05-27T02:14
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 20.47 по времени UTC (23.47 мск) в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240525/zemletryasenie-1948280475.html
тонга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
EMSC: у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 20.47 по времени UTC (23.47 мск) в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 140 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.