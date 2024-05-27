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Столкнуть их. На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского
Столкнуть их. На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского - РИА Новости, 27.05.2024
Столкнуть их. На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского
Владимир Зеленский намерен столкнуть США и Китай на почве украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:10
2024-05-27T22:10
2024-05-27T22:10
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен столкнуть США и Китай на почве украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному американскому подполковнику Дэниелу Дэвису."Сложно действительно понять, что у Зеленского в голове, но, возможно, он говорит себе: "У нас хорошие отношения с Китаем. Может, мы сможем завоевать их расположение, а может и нет. <…> В таком случае мы могли бы превратить эту историю в (противостояние. — Прим. ред.) США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией", — предположил аналитик.Ранее глава киевского режима обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену и призвал их поддержать саммит по Украине в Швейцарии.На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на встречу по Украине в Швейцарии. Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948739796.html
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в мире, сша, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Джо Байден
Столкнуть их. На Западе раскрыли ужасающий план Зеленского
Меркурис: Зеленский планирует столкнуть США и Китай