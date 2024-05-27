https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948649133.html

"Устроят так". СМИ раскрыли, что Вашингтон приготовил Зеленскому

"Устроят так". СМИ раскрыли, что Вашингтон приготовил Зеленскому - РИА Новости, 27.05.2024

"Устроят так". СМИ раскрыли, что Вашингтон приготовил Зеленскому

Вашингтон заставит Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, если российские военные дойдут до Харькова, пишет Advance. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:40

2024-05-27T14:40

2024-05-27T14:40

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вашингтон заставит Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, если российские военные дойдут до Харькова, пишет Advance."Вероятно, Вашингтон сначала хочет посмотреть, действительно ли Россия сумеет дойти до Харькова <…>. Если российским войскам это удастся, то, быть может, тогда США подтолкнут Владимира Зеленского к переговорам или устроят так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти в Киеве", — говорится в материале.Обозреватель также предупредил, что чем дольше конфликт на Украине будет идти без продвижения процесса мирных переговоров, то тем больше страна потеряет территорий.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>

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