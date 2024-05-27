https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948516020.html

"Среди руин". Зеленскому сообщили печальные новости о решении Китая

"Среди руин". Зеленскому сообщили печальные новости о решении Китая - РИА Новости, 27.05.2024

"Среди руин". Зеленскому сообщили печальные новости о решении Китая

Записанное в Харькове видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина посетить конференцию в Швейцарии по Украине, считает... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:10

2024-05-27T05:10

2024-05-27T15:41

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Записанное в Харькове видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина посетить конференцию в Швейцарии по Украине, считает обозреватель Sky News Джон Спаркс.Ранее Зеленский обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену с просьбой посетить инициированный Киевом "саммит мира" в Швейцарии. Зеленский записал обращение на фоне обломков."Председатель (КНР. — Прим. ред.) Си четко дал понять, <...> что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. <...> Видеоприглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит его (Си Цзиньпина. — Прим. ред.) изменить свою позицию", — отметил журналист.По мнению Спаркса, пиар-акции Киева уже потеряли всякое влияние не только на мир, но и на ближайших союзников Украины. Даже Байден, скорее всего, не прислушается к призыву, потому что перестал ценить красивые фотографии с Зеленским, добавил обозреватель."Горячая президентская кампания сделала помощь Украине ключевым спорным вопросом, и Белый дом, возможно, уже придумывает, как вести пропаганду без Зеленского", — предупредил Спаркс.Как передавало агентство Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948509425.html

https://ria.ru/20240527/konflikt-1948514172.html

https://ria.ru/20240525/kiev-1948344765.html

https://ria.ru/20240526/dush-1948390067.html

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