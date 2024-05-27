https://ria.ru/20240527/zdorove-1948607951.html

Врачи рассказали, сколько в мире больных рассеянным склерозом

Врачи рассказали, сколько в мире больных рассеянным склерозом - РИА Новости, 27.05.2024

Врачи рассказали, сколько в мире больных рассеянным склерозом

Количество пациентов с установленным рассеянным склерозом достигло порядка 3,5 миллионов человек и продолжает расти, в том числе за счет молодых женщин, сообщил РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:51

2024-05-27T12:51

2024-05-27T12:51

общество

здоровье - общество

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество пациентов с установленным рассеянным склерозом достигло порядка 3,5 миллионов человек и продолжает расти, в том числе за счет молодых женщин, сообщил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель отдела нейроиммунологии ФЦ мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко. "Сейчас в мире порядка 3,5 миллионов людей болеет рассеянным склерозом, у которых поставлен этот диагноз. Ситуация такая, что сейчас этот диагноз ставится новому человеку каждые пять минут в мире, где-то каждые пять минут кому-то ставят диагноз рассеянный склероз. Во всех странах количество увеличивается. В России порядка 150 тысяч пациентов, конечно, увеличивается", - отметил Бойко в ходе пресс-конференции. Профессор добавил, что сегодня прирост пациентов происходит в первую очередь за счет молодых женщин. "Если раньше говорили, что он (рассеянный склероз – ред.) сосредоточен в определенных областях земного шара, нет, сейчас этим заболеванием болеют везде и все. Где-то чаще, где-то реже. Но там, где реже, например, у афроамериканцев редко. Но если редко, то очень тяжелое течение. Но говорить, что сейчас есть какие-то популяции, которые совершенно свободны от рассеянного склероза, сейчас уже нельзя. Он регистрируется практически везде и у всех", - сказал Бойко.

https://na.ria.ru/20240527/nauka-1948067642.html

https://ria.ru/20240305/nauka-1931035344.html

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общество, здоровье - общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)