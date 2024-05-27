Россия и Узбекистан оценили итоги заседания Совета регионов
Россия и Узбекистан дали положительную оценку итогам заседания Совета регионов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан дали положительную оценку итогам состоявшегося в Ташкенте заседания Совета регионов.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Дана положительная оценка итогам состоявшегося 27 мая 2024 года в Ташкенте заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.