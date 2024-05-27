https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948685492.html

Россия и Узбекистан оценили итоги заседания Совета регионов

Россия и Узбекистан оценили итоги заседания Совета регионов - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан оценили итоги заседания Совета регионов

Россия и Узбекистан дали положительную оценку итогам состоявшегося в Ташкенте заседания Совета регионов. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:03

2024-05-27T16:03

2024-05-27T16:09

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

ташкент

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан дали положительную оценку итогам состоявшегося в Ташкенте заседания Совета регионов.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Дана положительная оценка итогам состоявшегося 27 мая 2024 года в Ташкенте заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

россия

узбекистан

ташкент

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент