https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948682832.html

Россия и Узбекистан определили приоритетные задачи сотрудничества

Россия и Узбекистан определили приоритетные задачи сотрудничества - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан определили приоритетные задачи сотрудничества

Россия и Узбекистан считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:58

2024-05-27T15:58

2024-05-27T16:12

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948661383_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24459e58568f43546d8b0affb4727bf0.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Главы государств считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

россия

узбекистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, афганистан