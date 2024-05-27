Россия и Узбекистан определили приоритетные задачи сотрудничества
Россия и Узбекистан считают содействие достижению мира в Афганистане приоритетом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Главы государств считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов", - говорится в заявлении.